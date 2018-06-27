FİNANS

"Ülkedeki istikrar sektörümüzü yukarıya taşıyacak"

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

MOBİSAD Başkanı Turnacı: - "İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı yaptığı yazılı açıklama ile 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Turnacı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sektörümüz neredeyse bütün sektörlere kılavuzluk hizmeti veren bir sektör konumundadır. Bu bağlamda sektörümüzün gelişimi ve büyümesi, ülke ekonomisi ve gelişimi açısından da önem taşımaktadır. İstikrarın devam ettiği, tecrübenin icraata dönüşeceği, sektörel sorunlarımızın ülkemiz menfaatine çözümleneceği bir döneme girdiğimizin bilincinde, sektör olarak büyük bir büyüme göstereceğimize inanıyoruz.

MOBİSAD olarak, sektörel gelişmelerde ve 5G'ye geçiş sürecinde ülkemiz için büyük bir özveri ve heyecan ile çalışacağımızı belirtmek isteriz. Ülkemizde oluşan istikrar ortamında, bizler de sektörümüzü daha yukarılara taşıyacak çalışmalar içerisinde olmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derne MOBİSAD

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