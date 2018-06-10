"Ülkemiz, hedeflerine çok daha hızlı ulaşacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin, demokrasi tarihi açısından yeni bir milat niteliği taşıyan 24 Haziran'da oluşacak yeni hükümet sistemiyle ulusal kalkınma hedeflerine dönük hamlelerinin daha da ivme kazanacağını, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine çok daha hızlı ulaşacağını belirtti.

Burkay, yazılı açıklamasında, uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye'nin, siyasi istikrarı ve ekonomik kazanımlarıyla kendi kaderini tayin etme gücünü elde etmeyi başardığını ifade etti.

Katma değerli üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyici kanun ve reformların hayata geçirilmesinin beklendiği bir dönemde döviz kurlarında aşırı bir dalgalanma yaşandığını anlatan Burkay, bu kapsamda Merkez Bankasının dövize müdahalesini yerinde bulduğunu aktardı.

Burkay, Türkiye'ye yatırım yapanların orta ve uzun vadede mutlaka kazandığını belirterek, "Türkiye'ye ve Bursa'ya güvenen yatırımcılar bundan sonra da kazanmaya devam edecektir. Bizler hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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