"Ülkemiz önemli bir başarıya imza attı"

"Ülkemiz ilk çeyrekteki bu performansla önemli bir başarıya imza attı. Ülkemizin güçlü büyüme dinamikleriyle ortaya koyduğu bu başarı, özel sektörün ekonomiye ve istikrara güveninin göstergesidir. Geçtiğimiz sene aynı dönemde büyüme tüketime dönük bir büyümeydi. Yılın ilk çeyreğindeki büyümenin sanayi üretimi kaynaklı olması büyümenin kalitesini daha da artırdı."

Burkay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci, dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan G20 ülkeleri arasında ise ikinci sırada olduğunu belirtti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen Türkiye'nin, bu performansla önemli bir başarıya imza attığını bildirdi.

Türkiye'nin fiyat ve finansal istikrarın olduğu dönemde hızlı büyümeyi yakaladığını belirten Burkay, "Bu özelliğimizi kaybetmemeliyiz. Türkiye’nin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın sağlanması lazım. Kalıcı ve sağlıklı büyüme için bu şart. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansı aynı zamanda ülkemizin yatırım ve büyüme noktasında iştahını da bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

- "Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz"

Burkay, uluslararası çevrelerin ve ülkelerin gıpta ederek baktığı Türkiye'nin döviz kurlarındaki dalgalanma ve seçim atmosferine rağmen büyüme başarısının piyasaya moral verdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yatırım yapan her zaman kazanmıştır. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi Türkiye'nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktasıdır. Yeni yatırımlarla birlikte üretimden ihracata, sanayiden istihdama kadar her alanda güçlü bir Türkiye'nin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ekonomimizdeki başarıların kalıcı hale gelmesi için yapısal reformları hayata geçmeyi sürdürmeliyiz. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyası olarak bizler de katkımızı sürdüreceğiz."

