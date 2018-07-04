"Ülkemiz sigortacılık sektörü için cazip bir pazar"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sigortacılık sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz, genç nüfusu ve bu nüfusa karşın düşük sigortalılık oranı nedeniyle cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Bu nedenle sigortacılık sektörü, yerli sermayenin yanı sıra yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu ve Başkent Sigorta Acenteleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Sigortacılık Sektöründeki Yeni Gelişmeler" konulu toplantıda, sektörün hem tasarruf aracı olarak hem de sunduğu sigorta teminatıyla ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de sigortanın öneminin deprem, sel, yangın gibi olaylardan sonra gündeme geldiğine işaret eden Baran, sigortanın faydalarının topluma anlatılması ve sigorta bilincinin geliştirilmesine yönelik birtakım faaliyetler yürütülmesi gerektiğini bildirdi.