Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizde doğal gaz kullanan nüfus 50 milyona ulaştı. 7-8 milyon da kapısına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlar da kısa süre içinde doğal gaza kavuşmuş olacaklar." dedi.

Dönmez, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 5 bin megavatlık, linyit kömürüne dayalı yeni termik santral projesi planladıklarını söyledi.

Bunlardan bir ya da ikisinin de Afşin-Elbistan bölgesinde olacağını ifade eden Dönmez, burada elektrik ve kömür üretimi ile istihdamı artıracaklarını belirtti.

Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye sahip olunması gerektiğini anlatan Dönmez, şunları söyledi:

"Şimdi biz aramalarımızı ve araştırmalarımızı artırdık. Hem karada hem de denizde. Bir gemimiz Antalya açıklarında sondajına devam ediyor. Kısa süre içinde netice alacağız. İnşallah buluruz. Bazıları bize, 'Niye arıyorsunuz?' diyorlar. Bu milletvekilimizin Meclisteki soru önergesi Yunanistan'daki gazetelerde manşet oldu. Bu beni çok üzdü. Bilmiyorum o milletvekili bu duruma üzüldü mü? Bu işin doğasında var, arayanlar bulur. Biz buluncaya kadar da aramaya kararlıyız. Başkası buldu, biz de bulacağız. Sadece denizde değil karada da aramalarımızı çoğalttık. Trakya'da yeni bir keşif yaptık. Yaklaşık 3 milyar metreküplük bir keşif. Ekonomik karşılığı 5 milyar lira. 300 bin haneli bir şehrin 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak bir kaynak bulduk. Yetmez ama kovayı kaşıkla da olsa kepçeyle de olsa doldurmak zorundayız. Çünkü bu konuda milyar dolarlarımızı yurt dışına harcıyoruz."