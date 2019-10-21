ABDULLAH DOĞAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de kültür turlarında adeta patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'de çok ciddi bir kültür turizmi yapan kitle var. Kültür turları, 2 yıl öncesine göre 5-6 kat daha fazla gerçekleşiyor." dedi. Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede huzur ve güvenlik ortamının sürmesiyle turizm gelirindeki artışın devam edeceğini söyledi. Turist sayısında her yıl artışın yaşandığı Türkiye'nin en önemli turizm ülkesi olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "Bu böyle devam edecek. Sadece tek yönlü turizm değil deniz, kum ve güneşin dışında da bir sürü alanda faaliyet gösteriyoruz. Girdiğimiz her alanda da başarılıyız. Sağlık turizmi de son derece başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunun yanında golf, futbol gibi spor turizmi de yapılıyor." diye konuştu. Türkiye'nin 2023 turizm hedeflerinin yakalanabileceğini dile getiren Bağlıkaya, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koyduğu vizyonu mantıklı ve makul bulduğunu ifade etti.

- Kültür turizmine ilgi 5-6 kat arttı Bağlıkaya, Türkiye'de doğal ve tarihsel varlıkların son dönemde ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemizde kültür turlarında patlama yaşandı. Türkiye'de çok ciddi bir kültür turizmi yapan kitle var. Kültür turizmi, 2 yıl öncesine göre 5-6 kat daha fazla gerçekleşiyor. Her alanda emin adımlarla yukarıya doğru çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de rekorlarla dolu bir yıl olacak. Han, kervansaray, türbe, külliye gibi tarihi yerlerin yanı sıra arkeolojik kazı alanlarına yabancı ve yerli turistler çok ilgi gösteriyor. Kültür turizmine daha çok Uzak Doğu ülkelerinden turist geliyor. Avrupalı turist genelde deniz, kum ve güneşe gelirken kültür turizmine Çin ve Japonya gibi ülkelerden çok ciddi turist almaya başladık. Bunda direkt uçuşların da çok büyük etkisi var." Turizmin olmazsa olmazlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, Türk Hava Yolları ve diğer yabancı havayolu şirketlerinin Türkiye'ye direkt uçuşlarının turizme büyük katkı sunduğunun altını çizdi.