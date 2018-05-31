"Ülkemizde yılda 2 milyon kombi üretiliyor"

İSTANBUL (AA) - Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon kombi üretildiğini, bunların yaklaşık yarısının yurt içinde satılırken, diğer yarısının da ihraç edildiğini bildirdi. Vardan yaptığı değerlendirmede 2017-2023 yıllarında uygulanacak olan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın yayınlandığını anımsattı. Sektörü yakından ilgilendiren planın önemine değinen Vardan, Türkiye'nin cari açığını menfi yönde etkileyen enerji girdileri ile mevcut enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını öngören ve ilgili tüm yaklaşımları destekleyen söz konusu plan dahilinde imalatçıdan, ithalatçıdan son kullanıcıya kadar tüm alanlarda topyekün bir bakış açısı gerektiğinin altını çizdi. Vardan, doğalgazla çalışan cihazları üreten, imal eden, ithal eden, satışlarını gerçekleştiren firmalar olarak, bu alanda sorumluluk aldıklarını söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) çevrenin daha fazla korunması için adımlar attığını dile getiren Vardan, "Geçtiğimiz günlerde hepimiz, bir yandan bahse konu bu eylem planına, diğer yandan enerji verimli cihazlarla ilgili AB ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan 'Enerjiyle İlgili Ürünler' (Energy Related Products-ERP) yönetmeliğine uyum sağlamak yönünde çalışmalarımızı geliştirdik. Tüm sektör olarak bir yandan devletimizin ilgili birimlerinin ERP yönetmeliğinin yeni fazlarının ne zaman başlatacağını merakla beklerken diğer yandan mevzuat düzenlemelerinde hataların oluşmaması ve olası eksikliklerin giderilmesi yönünde çaba sarf ettik. Sonuçta, bilhassa doğal gazlı cihazlarda bahse konu yönetmelik hazırlandı ve 21 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi." diye konuştu.

Vardan, söz konusu yönetmelik gereği artık Türkiye'de üretilen veya ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli, yoğuşma teknolojisine sahip olmaları zorunluluğunun getirildiğini aktardı. ERP yönetmeliğiyle tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürün alternatifleri sunmanın amaçlandığını belirten Vardan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buna göre tüketiciler, satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacaklar. DOSİDER üyesi tüm firmalarımız da bu yeni yönetmeliğe uygun cihaz üretmeye veya ithal etmeye ve akabinde de piyasaya sunmaya başladı. Avrupa’nın en önemli ısıtma cihazları üretim merkezlerinden biri haline gelen ülkemizde, üyelerimiz yeni teknolojiler ile yüksek verimli cihazlar üretiyor. Hatta bu kapsamda 9 üyemizin tesisleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillendi." \ - "Yeni nesil cihazların kullanımını teşvik edeceğiz"