FİNANS

"Ülkemize güveniyor, yatırımı aksatmıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

SANKO Holding şirketlerinden Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve SANKO Rüzgar Enerjisi ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girdi - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: - "Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı kesinlikle aksatmıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding şirketlerinden Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girdi.

SANKO Holding'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, listede Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 66’ncı, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 280’inci, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 323’üncü, Sanko Rüzgâr Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 494’üncü sırada yer aldı.

Yine 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında holdinge bağlı Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76’ıncı, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 215’inci, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 251’inci, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 471’inci sıradan listeye girmişti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda olduğu gibi, İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında da SANKO’nun 4 şirketinin yer aldığını vurguladı.

İSO tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında SANKO’nun 8 şirketinin bulunduğuna dikkati çeken Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik dalgalanmalar döneminde dahi yatırımlarımızı aksatmayız. Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı planlamamıza uygun olarak yapıyoruz. Bugüne kadar çok badireler atlatan Türkiye’nin, yatırım yapmayı milli görev kabul eden girişimcileri, genç nüfusu ve güçlü siyasi irade sayesinde aşamayacağı güçlük yoktur. Ülkemize güveniyoruz, yatırımlarımızı kesinlikle aksatmıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomiden sorumlu bakanlıkların ve bürokrasinin azaltılmasına bağlı olarak hızlı karar alma süreci sayesinde Türkiye’nin yeni bir sanayi hamlesi yaşayacağına inanıyorum. Gücümüz ülkemizin ve milletimizin gücüdür. Ülkemizle birlikte daha iyi günler yaşayacağımızdan şüphem yok. Ülke genelindeki yatırımlarımız, sağladığımız istihdam, yaptığımız üretim ve gerçekleştirdiğimiz ihracatla ülkemize ve milletimize yararlı olmanın gururunu yaşıyoruz."

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisiTurizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi
Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyorAraştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep SANKO Holding SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.