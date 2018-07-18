"Ülkemize güveniyor, yatırımı aksatmıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding şirketlerinden Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girdi.

SANKO Holding'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, listede Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 66’ncı, MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 280’inci, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 323’üncü, Sanko Rüzgâr Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 494’üncü sırada yer aldı.

Yine 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak gerçekleştirilen İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında holdinge bağlı Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 76’ıncı, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 215’inci, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 251’inci, Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 471’inci sıradan listeye girmişti.