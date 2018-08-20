"Ülkemize yönelik ekonomik saldırılardan güçlenerek çıkacağız"

İSTANBUL (AA) – Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır.” denildi.

UND’den yapılan açıklamada, gerek siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef alan eylem ve yaptırım uygulamalarına karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu pek çok defa kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, “Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı ve kurumsal örgütlenişi gerek ise tüm sektörlerimizin dinamik yapısı ile ortaya koyduğu sinerji, hedeflere ulaşmada önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma sektörünün ekonomiye verdiği katkılara değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Güçlü filosu ile yılda yaklaşık 1,2 milyon sefer üzerinden 71 ülkeye ihracatımızı taşıyan sektörümüz, ihracat ile kalkınan ülkemiz için stratejik öncelikli bir sektör konumundadır. Ülkemizin 500 milyar dolarlık 2023 yılı hedefine ulaşması için 2017 yılında 15 milyar dolar olarak verdiğimiz katkı bu yıl daha da artacaktır. Bu başarıda devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile desteği her daim şükranla karşılanmıştır. Nitekim, Rusya ile yapılan son resmi görüşmelerde tır ve kamyon şoförlerimize, iş adamlarımıza, resmi pasaport sahiplerine ve servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda sağlanan haklar kamu-özel sektör işbirliği ile sağlanabilecek başarılar konusunda mükemmel bir örnek teşkil etmiştir.

Son dönemde attığı adımlar ile ulaştırma sektörünün de içinde bulunduğu Türk iş dünyasına ülke hedefleri doğrultusunda teşviklerini esirgemeyen, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, ulaştırma ve lojistik sektörü adına şükranlarımızı sunarız.”

