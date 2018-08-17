"Ülkenin menfaati, şahısların ve şirketlerin menfaatlerinin üzerindedir"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Mustafa Aydın, devletin her şeyin üstünde, ülkenin menfaati ve geleceğinin de şahısların, şirketlerin menfaatlerinin üzerinde olduğunu belirterek, "AVM'lerden, kiralarını makul bir oranda, oradaki girişimcimizi mağdur etmeyecek oranda bir kur sabitlemesini ısrarla talep ediyoruz." dedi. Aydın, UFRAD yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen "15 Temmuz Ruhu İle Ekonomide Milli Mücadele" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin darbeleri savuşturduğu gibi ekonomi temelli sıkıntılı günleri de atlatacağını söyledi. "Gün birlik olma günüdür" diyen Aydın, Türkiye’nin 160 milyar dolara yakın ihracatı bulunduğunu, ihracatın yaklaşık 40 milyar dolarının hizmet ihracatı olduğunu bildirdi. Aydın, "Yani aklımızı ihraç ediyoruz, konseptimizi ihraç ediyoruz, düşüncemizi ihraç ediyoruz, yapmış olduğumuz farklı bir algıyı ihraç ediyoruz." dedi. 40 milyar dolarlık hizmet ihracatının Türk markaları sayesinde yapıldığını belirten Aydın, "Sayıları 200’e yaklaşan Türk markaları dünyanın her tarafında ekonomik pazarlarda at koşturuyorlar. Bizler markalarımızı büyütmek, geliştirmek, yeşertmek ve meyve verdirmek zorundayız. Peki nasıl yapacağız bunu? Uygun tarlalara ihtiyacımız var. Markalarımızın meyve vermesi için uygun tarlalara ihtiyacı var. Markalarımızın en uygun tarlaları alışveriş merkezleri..." şeklinde konuştu.

\ - "AVM’lerde kiralanabilir ticari alanlar dövizle kiraya veriliyor" Mustafa Aydın, Türkiye’de bulunan 401 AVM’nin 12,2 milyon metrekare kiralanabilir ticari alana sahip olduğunu, kiraların döviz cinsinden olmasının Türkiye ekonomisine destek vermediğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ülkemizde bulunan AVM’lerde kiralanabilir ticari alanın hemen hemen tamamı dövizle kiraya veriliyor. Kimlere veriliyor? Markalarımıza... Peki bu iş insanları buralarda kendi girişimciliklerini, kendi ticari faaliyetlerini yürütürken o alışveriş merkezine vermiş olduğu kiraya yakın bir miktarda da ortak alanlar adı altında kiralar ödüyor. Yine döviz cinsinden... Bugün AVM’leri dolaştığımız zaman birçok mağazanın kapalı olduğunu görüyoruz. AVM’mizde bir mağaza kapalı, diğer taraftaki bir başka mağaza, bir başka girişimci kendisine yer edinmek için yer arıyor. Yeri kiralayamıyor. Çünkü önüne konan rakamları ödeyebilmesi için o girişimcimizin orada akşama kadar para basması gerekiyor. Orada bir Darphane oluşması lazım. Dolayısıyla burada hepimizin başımızı önümüze eğip düşünmemiz lazım. Eğer biz yerli markalarımızı yetiştirip dünyayla rekabet edebilir duruma getireceksek o zaman yerli markaları burada barındırmak zorundayız."

\ - "Biraz daha az kazanmalarını talep ediyoruz" UFRAD Genel Başkanı Aydın, AVM’lerin inşa edilmesi sürecinde döviz cinsinden kredilerin çekilmiş olabileceğinin farkında olduklarını, buna karşılık hiçbir kredi borcu olmayan 20 yıllık AVM’lerin de kiralamaları döviz cinsinden yaptığını söyledi. Döviz cinsinden yüksek kiraların markaları zorladığını, bu durumun da ticari hacmi daralttığını belirten Aydın, şöyle konuştu: "Devlet her şeyin üstündedir. Ülkenin menfaati, ülkenin geleceği şahısların, şirketlerin menfaatlerinin üzerindedir. Burada bir iradenin devreye girmesini, bu iradenin adil bir şekilde sadece girişimciyi değil, alışveriş merkezi sahibini de koruyacak şekilde, adil bir düzenin, adil bir yaklaşımın, bir konseptin oluşmasını talep ediyoruz. Dövizler sabitlensin, kur sabitlensin. Bunun üzerinden bir kira ödemesi yapılsın. Şu anda birçok şirketimiz, AVM’lerden de belki bir kısmı bunu yapıyordur. Bu yola gidiyorlar. Dolayısıyla illa AVM’lerden, kiralarını makul bir oranda, oradaki girişimcimizi mağdur etmeyecek oranda bir kur sabitlemesini ısrarla talep ediyoruz. Biraz daha az kazanmalarını talep ediyoruz. Girişimcimizin de biraz daha az kazanmasını talep ediyoruz. Dönem 'nasıl daha fazla kazanırım' dönemi değil. Biz bunun farkındayız."