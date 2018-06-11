FİNANS

Ülker, 50'yi aşkın ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

Ülker Pladis Türkiye Başkanı Buyurgan: - "2017 yılında toplam çikolatalı ürünler pazarı hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7,5 milyar TL'ye, şekerleme pazarı ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1,3 milyar TL'ye ulaştı"

İSTANBUL (AA) - Ülker, Ramazan Bayramı'nda çikolatada 23, şekerlemede ise 29 farklı ambalaj ve iki yeni ürünüyle tüketicilerle buluşacak.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı.

- "Hediyelik çikolata tercihi iki katına çıktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Ülker’in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğunu belirtti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen yılın rakamları ve ikramlık trendlerine ilişkin bilgi veren Buyurgan, 2017'de toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7,5 milyar TL'ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1,3 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Buyurgan, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye’de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL, şekerlemede 385 milyon TL'ydi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında, hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38,6’ya ulaştırdı.

Bayram çikolatası tüketimleri bölgelere göre ayrıldığında yüzde 29 ile Marmara ilk sırada yer alırken, yüzde 26,5 ile İç Anadolu, yüzde 18,5 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu geliyor. Şekerlemenin en fazla tüketildiği bölge ise yüzde 46 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu olurken, bu bölgeyi yüzde 18 ile İç Anadolu, yüzde 15 ile Marmara takip ediyor."

Bayramın hem tüketiciler hem de Ülker için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Buyurgan, Ülker’in bayramlık çikolata portföyüne bu yıl eklenen Coco Star ve Albeni çeşitlerinin Ramazan Bayramı ikramlarına farklı bir alternatif olacağını aktardı.

Buyurgan, yeni ürünlerin yanı sıra tüketicilerin, pazarının lideri Ülker Ece Çikolata'ya, şekerleme tarafında da Ülker Lokumcuk ve Ülker Damla Sakızlı Toffe'ye yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgunMısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun
42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı Ülker

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Başbakan Yıldırım, Sabuncubeli Tünelleri'ni bugün açıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

İlk yerli helikopter motorunun çekirdek ve ön prototip imalatı tamamlandı

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

42 yıllık şekerciden bayram öncesi 'kalitesiz şeker' uyarısı

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Paylaşımlı hazır ofisler dünyanın her yerinde

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

Dicle Elektrik Diyarbakır caddelerini 6 bin armatür ile aydınlatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.