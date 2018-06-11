Ülker, 50'yi aşkın ürünüyle Ramazan Bayramı'na hazır

İSTANBUL (AA) - Ülker, Ramazan Bayramı'nda çikolatada 23, şekerlemede ise 29 farklı ambalaj ve iki yeni ürünüyle tüketicilerle buluşacak.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker, Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Ülker, çikolatada 23, şekerlemede 29 farklı ikramlık çeşidiyle bu bayram da raflardaki yerini aldı.

- "Hediyelik çikolata tercihi iki katına çıktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Ülker’in toplam bayramlık çikolata pazarında yıllardır lider olduğunu belirtti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi geçen yılın rakamları ve ikramlık trendlerine ilişkin bilgi veren Buyurgan, 2017'de toplam çikolatalı ürünler pazarının hacim olarak 334 bin tona, ciro anlamında 7,5 milyar TL'ye, şekerleme pazarının ise hacim olarak 68 bin tona, ciroda ise 1,3 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Buyurgan, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye’de, bayramlık çikolata pazarı 14 bin tona, bayramlık şekerleme pazarı ise 30 bin tona ulaştı. Ciro bazında büyüklükler ise çikolatada 356 milyon TL, şekerlemede 385 milyon TL'ydi. Bayram dönemlerinde tercihler de farklılık gösteriyor. Tüm bölgelerde çikolatada en çok fındık, fıstık çeşnili ve krema dolgulu çeşitler tercih ediliyor. Son 10 yılın tüketim trendine bakıldığında, hediyelik çikolata tercihinin iki katına çıktığı gözlemleniyor. Ülker de hediyelik bayram çikolata pazarında ciro payını 20 puan artırdı. Yüzde 38,6’ya ulaştırdı.