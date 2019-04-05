İSTANBUL (AA) - Ülker, Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, bu yıl "iyi yaşam markası" seçildi.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Good Life/İyi Yaşam Araştırması"na göre, gıda sektöründe üst üste ikinci kez "iyi yaşam markası" seçildi.

Araştırma şirketi Nielsen ve Sustainable Brands Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada tüketiciler için iyi bir yaşamın ne anlama geldiğini tespit edip, yaşamlarındaki bu yeni hedeflere ulaşma sürecinde markaların kendilerine nasıl destek verdiğiyle ilgili düşünceleri ortaya konuyor.

Açıklamada Sustainable Brands Istanbul etkinliği kapsamında düzenlenen ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Ülker Pazarlama Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker’in tüketicisiyle uzun soluklu, güçlü duygusal bağa dayanan bir ilişkisi olduğunu kaydetti.

Turhan tüketicilerin Ülker’i çocukluklarının bir parçası olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti: