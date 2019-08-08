FİNANS

Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2019 yılı ikinci çeyrek cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.7 artışla 1.8 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.  Yapılan açıklamada, şirketin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318.6 milyon lira olurken, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 59 arttığı belirtildi.

Ülker ikinci çeyrekte cirosunu yüzde 38.7 artırdı

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada 2019 yılı ikinci çeyrek cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.7 artışla 1.8 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, şirketin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı ikinci çeyreğinde 318.6 milyon lira olurken, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 59 arttığı belirtildi.
Ülker’in Türkiye operasyonlarının yüzde 27.6, ihracat ve yurtdışı operasyonlarının yüzde 61.1 büyüdüğünün açıklandığı duyuruda, şirketin ikinci çeyrekte 275 milyon lira faaliyet karı, 319 milyon lira FAVÖK elde ettiği belirtildi. Şirketin konsolide FAVÖK marjı yüzde 17.5 oldu.
Ülker’in açıklamasında ayrıca, ihracat ve yurtdışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 33.2 iken 2019’un aynı döneminde yüzde 38.5’e ulaştığı ve FAVÖK içindeki payın 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 5.4 puan artarak yüzde 45.6’ya yükseldiği belirtildi.
Gıda sektörünün Türkiye’nin ekonomisi ve özellikle de ihracatı için çok önemli olduğuna, vurgu yapan Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, “Gıda ihracatının topluma yansıması diğer sektörlere göre daha fazla oluyor. Sektöre girdinin ağırlıklı Türkiye’den olması bunda önemli bir etken ve bu da sektörün ülkeye katma değerini yükseltiyor. Ülker Bisküvi olarak 2018 yılını 5.9 milyar lira ciroyla kapattık, net satışlarımızın yüzde 55.8’ini, çoğunluğunu çiftçilerimizin oluşturduğu üreticilere aktardık. 2019 yılında da ülkemize değer katarak büyümeye devam ediyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattıKurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı
Türkiye-Ukrayna İş ForumuTürkiye-Ukrayna İş Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

TANAP’tan iki yeni sağlık projesi

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.