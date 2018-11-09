Ülker’in 3. çeyrek net karı 221.9 milyon liraya ulaştı 

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Ülker Bisküvi’nin 2018 yılının üçüncü çeyrek net dönem kârı 221.9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket bu dönemde ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinden elde ettiği atıştırmalık işlerinin cirosunu yüzde 77.8 artırarak büyümesini sürdürdü.Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerinin oranı ise yüzde 38.6’ya ulaştı.

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı üçüncü çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 artışla 1.458 milyon liraya yükselttiğini belirtti.

Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.2 artışla 235.4 milyon lira oldu. İkinci çeyrekte yüzde 15.1 olan FAVÖK oranı üçüncü çeyrekte yüzde 16.1 olarak gerçekleşti.

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, büyümenin önemli payının Türkiye’den yapılan ihracat ve yurtdışı iştiraklerin faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37.4 büyüdü.

“Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 20.3; ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızın büyümesi yüzde 77.8 olarak gerçekleşti.

“Ülker Bisküvi olarak enflasyonla topyekün mücadele kapsamında desteğimizi sürdürüyoruz.

“Toplam ciro içinde yurtdışı faaliyetlerimizin oranı yüzde 38.6’yla rekor kırdı. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini sene başında aşmıştık.

“Üçüncü çeyrekte de yüzde 16.1’e çıkarttık. Özellikle bölgesel lider şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2016 yılında Yıldız Holding’den alınan Suudi Arabistan ve Mısır’daki bisküvi ve çikolata yatırımları, 2017 yılında alınan Kazakistan fabrikası, McVitie’s markasının Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması ve son olarak da 2018’de United Biscuits’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla ihracat ve yurtdışı operasyonlarda kârlı büyümeyi sürdürüyoruz.

“Yurtiçindeki yatırımlarımızla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

