Uluborlu kirazını afet vurdu

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde aşırı yağış ve dolu nedeniyle dalda hasadı bekleyen kirazlar zarar gördü. 10 bin ton kirazın 8 bin tona yakını dalda kaldı. Kilosu 5 liradan satılması beklenen kiraz zarar görünce 45 kuruşa alıcı bulamaz hale geldi. Uluborlu Belediye Başkanı Ak Parti'li Mehmet Uğur Ünverdi, kaybın ekonomik boyutunun 48 milyon lira olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kiraz bahçesi Isparta'nın Uluborlu ilçesi son 20 yılın en büyük afetini yaşadı. Aşırı yağışlar nedeniyle ilçede üretilen 10 bin ton kirazın yüzde 80'i dalında kaldı. Yağmurdan oluşan çatlak kiraza büyük hasar verdi. Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Uğur Ünverdi, kilogramı 5 TL'den satılacak kirazın 45 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "50 milyon lira gelir sağlayacak kiraz şimdi 2 milyon sağlamıyor. Dolayısıyla 48 milyon liralık kayıp var. Bu ürkütücü ve korkutucu bir rakam. Hükümetten acil destek talebinde bulunduk" dedi.

'ÜRETİCİ HASADI TERK ETTİ'

Kirazın başkentinde üreticilerin perişan olduğunu vurgulayan Başkan Ünverdi, "Çok yoğun kiraz üretimi yapan bir bölge. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde ürün vardı. Fakat mevsim şartları olumlu gitmedi. Sürekli yağış kirazda çatlamaya yol açtı. Şu an itibariyle yüzde 80'e yakın kiraz dalında kaldı. İşçilik maliyetinin yüksek olmasından ve çatlayan kirazın seçiminin zor olmasından ürün dalından toplanmıyor. Üreticimiz hasadı terk etti. Kirazı toplamıyor, hasat yapmıyor. Sadece Uluborlu değil Isparta ve Afyonkarahisar bölgesinin tamamı böyle. Hasat edilen kirazdan da üreticinin eline bir şey geçmiyor. Üreticinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu üreticimiz hiçbir şeyini ödeyecek durumda değil. Devletimiz, hükümetimiz her zaman bu tür afetlerde üreticimizin yanında olmuştur. 2015'te don nedeniyle hasar olmuştu. Destek alınmıştı, ben bu dönemde de destek alınacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

'KİRAZIMIZ ELİMİZDE KALDI'

Kiraz üreticisi Yavuz Çopur, "Kirazımız elimizde kaldık. Aşırı mağduruz. Hükümetimizden destek istiyoruz. Borçlarımız çok. Erteleme ve yapılandırma istiyoruz. 5 liralık kirazı 45 kuruşa veriyoruz. 1 ton kiraz verseniz 450 lira eder, bu da 5 işçinin günlük yevmiyesi. Uluborlu kirazı Türkiye'nin en dayanıklı, en kaliteli kirazı ancak afet gördü" dedi. Üretici Ahmet Tomburlak, kirazda çok ciddi kayıp olduğunu ve binlerce ton kirazın elinde kaldığını kaydetti.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Kiraz üreticisi Ufuk Erbaş, "Kirazlarımız yağmurdan dalında kaldı, çürüdü. Toplayamadık. Toplasak bile fiyatlar çok düşük. Tüccar gelmiyor. Çok zor durumdayız. Durumumuz içler acısı" diye konuştu. Kemal Canyurt da şöyle dedi:

"Daha önce böyle bir afet görülmedi. Bunun gibisi ilk kez oluyor. İnanın bahçeye gitmek istemiyorum. Alım merkezinin haline bakın. Römorklara doldurulup geliyor hasarlı kirazlar. Ve yok parasına satılıyor."

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