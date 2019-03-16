"Uludağ Ekonomi Zirvesi" 22 Mart'ta başlayacak

Bursa'da bu yıl 8'incisi düzenlenecek "Uludağ Ekonomi Zirvesi", 22-23 Mart'ta çeşitli ülkelerden iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini buluşturacak.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek zirvede, iki gün boyunca bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları konuşacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını, Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş ile Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü

Emre Ayyıldız yapacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ikinci gün konuşma yapması beklenen zirveye, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de konuşmacı olarak katılacak.