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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş: - "Her türlü ekonomik koşul değişikliğine rağmen 8 yıldır devam eden katılımcılarımız var. Sizlerin katkısıyla her sene çeşitli ülkelerden katılımcıların arttığı bir organizasyona dönüştü. İlerleyen yıllarda daha iyilerini yapmak için önerilere açığız" - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: - "Kapitalizm uzunca bir süre bireyselliği ve tüketimi teşvik etti ancak o artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Artık ürettiğimiz her şeyde ve her değerde yalnızca kendi şirketimizi değil başkalarını, bulunduğumuz sektörü, ekolojik çevreyi ve hatta rakiplerimizi de düşünerek ortak değerler yaratmalıyız" - DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase: - "Çoğu zaman da kendi düşünce tarzımızı değiştirmekte güçlük çekiyoruz. Bizim, düşünce tarzımızı değiştirmemiz gerekir. O zaman bütün fırsatları görür ve tanıyabiliriz"

Bursa'da, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi Zirvesi" başladı.

Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen zirvenin açılışında, organizasyonun her yıl biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin koşullarına rağmen bu hayale ve fikre inanıp, zirve için Uludağ'a çıkanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Ateş, "Bu işin bir numaralı katma değerleri konuşmacılar. Onlar olmasa olmazdı. Her türlü ekonomik koşul değişikliğine rağmen 8 yıldır devam eden katılımcılarımız var. Sizlerin katkısıyla her sene çeşitli ülkelerden katılımcıların arttığı bir organizasyona dönüştü. İlerleyen yıllarda daha iyilerini yapmak için önerilere açığız." dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, geleneksel hale gelen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilkinden itibaren ana sponsorluğunu yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Rekabet ve belirsizliğin giderek arttığı dünyada iş adamlarının sadece kendi şirketlerini düşünerek ayakta kalmalarının imkansız olduğunu dile getiren Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Kapitalizm uzunca bir süre bireyselliği ve tüketimi teşvik etti ancak o artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Artık ürettiğimiz her şeyde ve her değerde yalnızca kendi şirketimizi değil başkalarını, bulunduğumuz sektörü, ekolojik çevreyi ve hatta rakiplerimizi de düşünerek ortak değerler yaratmalıyız. Çin'in büyümesinde bunun stratejik anlamını görebilirsiniz. Çin'de bölgesel ve sektörel odaklanma, herkesin her yerde istediği her şeyi üretebildiği bir dünya değil, bölgesel bir strateji görüyoruz. Bir benzerini biz Bursa ve civarında otomotiv ve yan sanayi için yapıyoruz. Bu sektörel odaklanmayı diğer sektörlere de hızlı bir şekilde yaymalıyız."

DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase de bundan sonra geleceğe, değişime ve değerlere bakacaklarını söyledi.

Yeni ve sürekli değişimden konuşacaklarını belirten Chase, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki iş dünyası da son derece büyük değişiklikler yaşıyor. Şirketlerin büyük diyaloglara ihtiyaçları var ancak bu şekilde birbirleriyle konuşabilirler çünkü bu zorlukları çözmek için bu gerekli. Bizim şirketimiz de bu bağlantıları kurmakta son derece önemli bir role sahip. Biz hükümet, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında bağlantıyı kurmaya çok değer veriyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği zorluklar aynı zamanda günümüzde çok büyük fırsatlar yaratmaktadır ama bu fırsatların ne olduğunu anlamamız gerekir. Çoğu zaman da kendi düşünce tarzımızı değiştirmekte güçlük çekiyoruz. Bizim, düşünce tarzımızı değiştirmemiz gerekir. O zaman bütün fırsatları görür ve tanıyabiliriz."

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