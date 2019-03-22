Bursa'da, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi Zirvesi" başladı.

Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen zirvenin açılışında, organizasyonun her yıl biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

Türkiye'nin koşullarına rağmen bu hayale ve fikre inanıp, zirve için Uludağ'a çıkanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirten Ateş, "Bu işin bir numaralı katma değerleri konuşmacılar. Onlar olmasa olmazdı. Her türlü ekonomik koşul değişikliğine rağmen 8 yıldır devam eden katılımcılarımız var. Sizlerin katkısıyla her sene çeşitli ülkelerden katılımcıların arttığı bir organizasyona dönüştü. İlerleyen yıllarda daha iyilerini yapmak için önerilere açığız." dedi.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, geleneksel hale gelen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin ilkinden itibaren ana sponsorluğunu yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Rekabet ve belirsizliğin giderek arttığı dünyada iş adamlarının sadece kendi şirketlerini düşünerek ayakta kalmalarının imkansız olduğunu dile getiren Ayyıldız, şöyle konuştu: