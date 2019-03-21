FİNANS

"Uludağ Ekonomi Zirvesi" başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

İki gün sürecek zirvenin açılışı ve ilk gün oturumları yarın yapılacak - Zirveye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile çeşitli ülkelerden iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katılacak

Bursa'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uludağ Ekonomi Zirvesi" yarın başlayacak.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından Uludağ Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek zirvede, bin 500'ün üzerinde katılımcı ve 100'ü aşkın konuşmacı, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek global ve yerel konuları ele alacak.

Zirvenin açılış konuşmalarını, Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Garenta ve İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ile DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase yapacak.

Zirveye, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez katılacak.

Programda, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding Üst Yöneticisi Ahmet Dördüncü, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yousuf Mohammed Al-Jaida, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, TAV Holding Üst Yöneticisi Sani Şener, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu gibi isimler, iş dünyasındaki yenilikleri ve beklentilerini anlatacak.

Zirve, 23 Mart Cumartesi günü "Stars Of Region Ödül Töreni" ve kapanış konuşmasıyla sona erecek.

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