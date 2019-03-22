Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Kurulan yeni dünya düzeninde korumak zorunda olduğumuz değerleri bilelim, bu değerlerle teknolojiyi geliştirmenin altyapısını yapalım. Yoksa karanlık bir yere gidebiliriz." dedi.

Boyner, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un üstlendiği "Dijital Dönemde Liderlik" oturumunda konuştu.

Hepsiburada'nın kuruluşundan bu yana sürekli büyüdüğünü belirten Boyner, bu büyümeyi yönetebilmek için başka bir kültür ve çevik olmak gerektiğini, öğrenmeye açık olmak, hızlı karar alabilmek, hata yapmaktan korkmamak ve çabuk ders almak gerektiğini söyledi.

Boyner, değişime ancak departmanların tek başına bağımsız olmadığı ama disiplinler arası koordinasyonun iyi olduğu, teknolojinin bütün şirketin ruhunda olduğu bir sistemle cevap verilebileceğini ifade etti.

Gençlerin de işlerine anlam yüklemesine, heyecanlandıkları projeler yapmasına ihtiyaç olduğunu belirten Boyner, "Karşımızda çok ciddi problemler olduğu, yepyeni bir dünya düzeni kurulduğu, bu düzenin en önemli tetikleyicisinin teknoloji olduğu ve bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili fikir önderleri, kanun ve politika yapıcılar, iş dünyası ve teknoloji dünyası, bu tartışmayı açık yüreklilikle yapmak zorundadır." dedi.