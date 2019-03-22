Uludağ Ekonomi Zirvesi

Eğitim sisteminde önemli değişiklikler gerektiğini belirten Özyeğin, "Öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine hazırlamak için içinde veri bilimi ve yapay zekanın da olduğu alanlarda danışmanlık almaya başladık. Dijital dünyada Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hikayenin yazılabilmesi için yeni mezunların da eğitilmesi gerekiyor. 2-3 sene önce mezun olmuş gençleri de eğitmemiz lazım çünkü o mezunlar o zamanlarda bu kavramlarla (dijitalleşme, yapay zeka) birinci elden tanışmamışlardı." dedi.

Yaptığı her işte gençlere önem verdiğini anlatan Özyeğin, "32 yaşımda genel müdür, 29 yaşımda genel müdür yardımcısı oldum. Bugün bankalar kanunu buna müsait değil çünkü şu an genel müdür yardımcısı olmak için 7 sene, genel müdür olmak için 10 yıl tecrübe gerekiyor bankalar kanununa göre. Türkiye'deki 200 üniversitede sadece 17 kadın rektör var, bunlardan biri de bizde. Birçok şirketimizin genel müdürü kadındır. Bu da bizim kadınlara ne kadar değer verdiğimizi gösterir." diye konuştu.

