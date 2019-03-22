TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Eğer yurt dışına küresel bir firma olarak gidiyorsanız konsantre olduğunuz, odaklandığınız konuyla gideceksiniz. Neyi biliyorsanız onunla gideceksiniz. 'Ben her şeyi yaparım abi' diye giderseniz sizi kabul etmiyorlar." dedi.

Şener, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz'ın yaptığı "Global Şirket Yaratmak" oturumunda, TAV Havalimanlarının küreselleşme hikayesini anlattı.

Sani Şener, küreselleşmenin şartlarına ilişkin, "Türkiye'den ihracat veya ithalat yapıyorsanız küresel değil, uluslararası bir firmasınız. Mesela Ferrari uluslararası, Toyota küresel bir firmadır. Biz de küresel bir firmayız, 21 ülkede, 3-4 milyar dolarlık yatırımımız var." diye konuştu.

1997'de aldıkları Atatürk Havalimanı'nı 2000'de işletmeye başladıklarını dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"2004'te hızlandık çünkü daha kimse bu havalimanı işleri sektörüne uyanamamıştı. İzmir'i, Ankara'yı, Gürcistan'ı aldık ve epeyce büyüdük. Tabii büyürken bizim pek paramız falan yok. Tepe, Akfen ve Sera, benim şirketim olarak yapıyoruz. Sermayeyi ticari kredi olarak bankalardan alıyoruz. Mesela 100 birimlik bir yatırım yapıyorsunuz, 70'ini uzun vadeli olarak bankalardan alıyorsunuz ama yüzde 30'unu sizin koymanız lazım. Biz, bu 30'u da kredi alıyoruz. Biz büyüdük ve kısa dönem borç, 450 milyon dolara geldi. Çok büyük bir para. Ne yapacağımızı düşünürken bir gün Reuters geldi. Ben onlara 'Biz şirketimizi halka arz edeceğiz.' dedim."