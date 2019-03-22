Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Eğitiminden sosyal hayata katılıma kadar, tarımı köylülükten kurtarıp sanayiye girdi üreten çiftçi haline getirmek ve çağdaş toplumun bireyi haline getirmek konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor Sütaş." dedi.

Yılmaz, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik/Amaçlı Şirketler" oturumunda konuştu.

Sütaş olarak amaçlarının, süt değer zincirini en verimli şekilde yönetmek ve insanların yaşamlarına, mutluluklarına katkıda bulunmak olduğunu belirten Yılmaz, şirketin kurulduğu günden beri kendi alanında derinleşmeye, entegre olmaya, uzmanlaşmaya önem verdiğini ifade etti.

Yılmaz, Sütaş'ın, misyonu ile değerlerini ve marka özünü birleştirmiş bir şirket olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Sütaş'ı inekleriyle, yemyeşil doğasıyla, masmavi gökyüzüyle, ambalajında, reklam filminde, her tarafta gördüğünüz zaman bunun içinde çevresel sürdürülebilirliği görüyorsunuz. Diğer taraftan ekonomik boyutuyla sürdürülebilirliğin, çok yüksek katma değer yaratan ve bu değeri içinde yaşadığımız ekonomik düzenin en büyük zaafı olan, gelirde dağılım başarısını sağlayamama zaafına rağmen bunun aksine yarattığı değeri toplumun en kılcal damarlarına kadar dağıtan ekonomik faaliyet. Sürdürülebilirliğinin en önemli güvencesi, bugünkü ekonomik düzenin başaramadığını başarmış olan bir sektör bu. Tarlada çalışandan süper marketin kasasındaki kişiye kadar herkes, tabii devlet de bu işten oldukça büyük bir pay alıyor, herkes bu işten bir pay alıyor. Ekonomik sürdürülebilirliğin özünde sonsuz doğal kaynaklar var ve bunları tüketerek, dönüştürerek buradan yeni bir değer yaratan aradaki canlı makine, bizim velinimetimiz ineklerimiz. Yüksek katma değer daha yüksek bir katma değere dönüştürülüyor ve bu arada makine kendini de üreterek sermaye birikimini de sağlıyor."