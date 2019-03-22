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Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz: - "Eğitiminden sosyal hayata katılıma kadar, tarımı köylülükten kurtarıp sanayiye girdi üreten çiftçi haline getirmek ve çağdaş toplumun bireyi haline getirmek konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor Sütaş" - Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür: - "Sürdürülebilirlik kavramını konuşurken, insan ve çevre faktörlerini dikkate alıyoruz, halbuki insanın ekonomik refahının devamlılığı anlamında, mutlaka ticari ve ekonomik konjonktürün devamlılığı konusunda da önemli çabaya ihtiyacımız var"

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Eğitiminden sosyal hayata katılıma kadar, tarımı köylülükten kurtarıp sanayiye girdi üreten çiftçi haline getirmek ve çağdaş toplumun bireyi haline getirmek konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor Sütaş." dedi.

Yılmaz, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik/Amaçlı Şirketler" oturumunda konuştu.

Sütaş olarak amaçlarının, süt değer zincirini en verimli şekilde yönetmek ve insanların yaşamlarına, mutluluklarına katkıda bulunmak olduğunu belirten Yılmaz, şirketin kurulduğu günden beri kendi alanında derinleşmeye, entegre olmaya, uzmanlaşmaya önem verdiğini ifade etti.

Yılmaz, Sütaş'ın, misyonu ile değerlerini ve marka özünü birleştirmiş bir şirket olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Sütaş'ı inekleriyle, yemyeşil doğasıyla, masmavi gökyüzüyle, ambalajında, reklam filminde, her tarafta gördüğünüz zaman bunun içinde çevresel sürdürülebilirliği görüyorsunuz. Diğer taraftan ekonomik boyutuyla sürdürülebilirliğin, çok yüksek katma değer yaratan ve bu değeri içinde yaşadığımız ekonomik düzenin en büyük zaafı olan, gelirde dağılım başarısını sağlayamama zaafına rağmen bunun aksine yarattığı değeri toplumun en kılcal damarlarına kadar dağıtan ekonomik faaliyet. Sürdürülebilirliğinin en önemli güvencesi, bugünkü ekonomik düzenin başaramadığını başarmış olan bir sektör bu. Tarlada çalışandan süper marketin kasasındaki kişiye kadar herkes, tabii devlet de bu işten oldukça büyük bir pay alıyor, herkes bu işten bir pay alıyor. Ekonomik sürdürülebilirliğin özünde sonsuz doğal kaynaklar var ve bunları tüketerek, dönüştürerek buradan yeni bir değer yaratan aradaki canlı makine, bizim velinimetimiz ineklerimiz. Yüksek katma değer daha yüksek bir katma değere dönüştürülüyor ve bu arada makine kendini de üreterek sermaye birikimini de sağlıyor."

- Sosyal sürdürülebilirlik

Yılmaz, şirketin sosyal sürdürülebilirliğine ilişkin olarak da "Toplumun defavorize kesimlerinin, günlük birlikte iş yaptığı bir sektör bu. Sütaş da bunların lideri. Her gün günde iki kez bu kesimi çağdaş kavramlarla tanıştırıyor. Kalite, hijyen, verimlilik... bunları her gün günde iki kere üreticisiyle paylaşıp onunla bunun kontrolünü, pazarlığını ve ortak iş geliştirmesini yapıyoruz. Onların eğitiminden iş başı eğitimine ve sosyal hayata katılımlarına kadar çok büyük bir sorumluluk alıyor." diye konuştu.

Sütaş'ın Aksaray'daki faaliyetlerine değinen Yılmaz, şirketin Aksaray'ın gayrisafi milli hasılasına ciddi katkısının olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bu il sıradan bir il değil, Mercedes fabrikası var, büyükçe organize sanayi bölgesi var, Kapadokya'nın tam merkezi, turizm için de çok imkanları olan bir yer. Dolayısıyla böyle bir yerde yüzde 20 gayrisafi milli hasıla artışı var ama bunun sosyal sonuçları da var. Aksaray'da bir sinema açık kalacaksa veya bir tiyatro kumpanyası Aksaray'da gösteri yapacaksa, konser olacaksa mutlaka orada binlerce çalışanı üreticileriyle Sütaş'ın liderliğine ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla sosyal hayatı da destekleyen çok önemli bir şirket." dedi.

Firmanın tarım sektörüyle iş birliğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitiminden sosyal hayata katılıma kadar, tarımı köylülükten kurtarıp sanayiye girdi üreten çiftçi haline getirmek ve çağdaş toplumun bireyi haline getirmek konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor Sütaş. Dolayısıyla bu üç sürdürülebilirlik ayağının kurumsallık açısından bakarsak, Sütaş'ın zaten ana sürdürülebilirliğinin ana payandası olarak kurumsallaşmayı görüyoruz. Aile şirketi olarak doğup öyle devam eden, 44'üncü yaşında Sütaş ama kurumsallık konusunda çok gayretli. Halka açık olmayan şirketlerde üçüncü yıl üst üste kurumsal yönetim ödülünü alıyor. Her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızı, kurumsal yönetim raporlarımızı yayınlamak, bu konuda hiçbir mecburiyetimiz olmamakla beraber, bu konuda çok güzel adımlar atıyoruz. Tarım sektörünün, tarıma dayalı sanayinin de tabii tarım kesiminden kaynaklı olarak çok zaafları, eksikleri var, kendini geliştirmesi lazım. Orada da gerçekten tarım sektörüne, tarıma dayalı sanayiye örnek olacak iyi işleri yapıyor."

- Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür

Alternatif Bank Üst Yöneticisi Kaan Gür de dünyayı değiştirmenin kolay olmadığını belirterek, "Özellikle küresel anlamda yaşadığımız pek çok değişiklik var, bunların etkilerini net bir şekilde görüyoruz. Küresel ısınmanın getirdiği ve küresel ekonomiye de yansıyan pek çok anomali görüyoruz, farklı trendleri görüyoruz. Tabii burada en kritik olan sürdürülebilirlik. Bu kavramı doğru irdelemeye ihtiyaç var. Sürdürülebilirlik kavramını konuşurken, insan ve çevre faktörlerini dikkate alıyoruz, halbuki insanın ekonomik refahının devamlılığı anlamında, mutlaka bizim aynı zamanda ticari ve ekonomik konjonktürün devamlılığı konusunda da önemli çabaya ihtiyacımız var." dedi.

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