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Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh: - "Hindistan çok hızlı değişiyor. Eğer bu zamana ayak uydurmak istiyorsanız, deneyim konusunda açıksanız o zaman Hindistan'da başarılı olabilirsiniz" - "Küresel şirketler yetişkin olarak karşımıza çıkmıyor. Belli bir zaman içinde büyüyüp gelişiyor. Bu nedenle 10-12 yıllık bir büyütme geliştirme sürecinin olması lazım" - "Türkiye'de herkes çok hızlı gelişme istiyor. Bu, böyle değil. Borsaya girmek biraz kumar gibi. Uzun vadede büyümek, şirketiniz, çalışanlarınız için değer üretmek istiyorsanız bu, insanla alakalı"

Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Hindistan'da yatırım yapmaya ilişkin, "Hindistan çok hızlı değişiyor. Eğer bu zamana ayak uydurmak istiyorsanız, deneyim konusunda açıksanız o zaman Hindistan'da başarılı olabilirsiniz." dedi.

Singh, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz'ın üstlendiği "Global Şirket Yaratmak" oturumunda yaptığı konuşmada, oda olarak, Hindistan'ın yurt dışındaki şirketlerinin büyümelerini, küresel şirketlerin de Hindistan ve ülkesinin güneydoğu bölgelerinde büyümesi için çalıştıklarını söyledi.

Birçok küresel şirketin Hindistan'da inovasyonu yakaladığını belirten Singh, "Bizim kuruluşumuz, bu şirketleri aynı platforma ve ileri taşımaya çalışıyor. Türkiye de odaklandığımız noktalardan biri. Hindistan ve Türkiye arasında çok fazla sinerji olduğunu düşünüyorum. Siz de birçok kültürün karması gibisiniz, birçok taraftan insanlar var. Aynı şey Hindistan için de geçerli. Harmoninin, ilişkilerin çok fazla olduğu bir yapı var." diye konuştu.

Singh, hükümetin yardımı ya da teşviki olmadan inovasyonun tabandan gelmesinin önemine işaret etti.

- "Girişimciler ülkesiyiz"

Hindistan'ı girişimciler ülkesi olarak nitelendiren Singh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlere başlıyoruz, kuruyoruz. Hindistan'da çok fazla IT şirketi kurulmuştur. Hindistan, bu konuda meşhurdur. Babasından aldığı 10 dolarlık bir sermayeyle başlar. Sonra bunlar mültimilyar dolarlık şirketlere dönüşebiliyor. Bizim için aynı şey, petrol ve gaz sektöründe de geçerli. Çok ufak rakamlarla başlayıp dünyadaki ikinci en zengin kişi haline dönüşen biri var. Yani sıfırdan başlıyoruz. Küresel şirketler, yetişkin olarak karşımıza çıkmıyor. Belli bir zaman içinde büyüyüp gelişiyor. Bu nedenle 10-12 yıllık bir büyütme geliştirme sürecinin olması lazım. Türkiye'de herkes çok hızlı gelişme istiyor. Bu, böyle değil. Borsaya girmek, biraz kumar gibi. Uzun vadede büyümek, şirketiniz, çalışanlarınız için değer üretmek istiyorsanız bu, insanla alakalı. Hindistan'daki temel öz konu da bu."

Manpreet Singh, teknoloji çağında her şeyin çok hızlı değiştiğine dikkati çekti.

Hindistan'ın çok hızlı değiştiğini anlatan Singh, "Eğer bu zamana ayak uydurmak istiyorsanız, deneyim konusunda açıksanız o zaman Hindistan'da başarılı olabilirsiniz. Herkes, 'her şeyi satabiliriz, 1,3 milyar insan var' diyor ama hepsinin parası yok ki. Nüfusun yüzde 1'i paraya sahip olan insanlar ise geriye kalanlar ucuz ürün arayışında." ifadelerini kullandı.

Çin'in en büyük müşterisinin Hindistan olduğunu dile getiren Singh, bunda hacmin de etkili olduğunu belirtti.

Singh, "Sizlerin Hindistan'da olma noktasında bir karar vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda köprüler oluşturmaya ihtiyacımız var. Türk şirketlere Hindistan'a gelinmesi durumunda destek veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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