Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın üstlendiği "Yatırım Liderleri" oturumunda konuşma yapan Özdemir, döviz kurlarında geçen yıl yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara değindi.

Söz konusu dalgalanmaların ardından hükümetin yeni bir ekonomik program yayımladığını hatırlatan Özdemir, "Üç yıllık önemli bir programdı. Bu programa herkes tarafından uyulursa hem devlet hem Hazine uyacak ve ekonomik programın bir parçası olan özel sektör de uyabilirse bu işin kolaylıkla atlatılabileceğini, tekrar eski günlerimize dönebileceğimizi, yine büyüme oranlarını yakalayacağımızı görebiliyorduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, büyüme rakamlarına da işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da da yeni ekonomi programına baktığımızda yüzde 1,9 gibi, yüzde 2 civarında bir büyümeyi öngören bir ekonomi programıyla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız. 2019'un ikinci yarısından itibaren Türkiye'de tekrar iyi günler geleceğine inanıyorum. Hem de rakamların bu yönde olacağı gibi önemli göstergeleri görüyorum."