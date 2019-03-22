FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir: - "Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız"

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın üstlendiği "Yatırım Liderleri" oturumunda konuşma yapan Özdemir, döviz kurlarında geçen yıl yaz aylarında yaşanan dalgalanmalara değindi.

Söz konusu dalgalanmaların ardından hükümetin yeni bir ekonomik program yayımladığını hatırlatan Özdemir, "Üç yıllık önemli bir programdı. Bu programa herkes tarafından uyulursa hem devlet hem Hazine uyacak ve ekonomik programın bir parçası olan özel sektör de uyabilirse bu işin kolaylıkla atlatılabileceğini, tekrar eski günlerimize dönebileceğimizi, yine büyüme oranlarını yakalayacağımızı görebiliyorduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, büyüme rakamlarına da işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da da yeni ekonomi programına baktığımızda yüzde 1,9 gibi, yüzde 2 civarında bir büyümeyi öngören bir ekonomi programıyla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ilk çeyrekte görüyoruz ki ilk çeyreğin sonundaki rakamlar, ekonomik programdaki hedeflenen rakamlara hemen hemen ulaşıyor gibi olacağız. 2019'un ikinci yarısından itibaren Türkiye'de tekrar iyi günler geleceğine inanıyorum. Hem de rakamların bu yönde olacağı gibi önemli göstergeleri görüyorum."

- "2019 yılı için pozitif bir beklenti içindeyiz"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da 2019'a umutla baktığını dile getirdi.

Ali Kibar, "Yerli para birimimizin aşırı değer kaybetmesi, sanayi üretiminde maliyetler ve yeni pazarlar anlamında birtakım fırsatları beraberinde getirdi. Toplam ihracat oranımızı şirketler bazında baktığımızda yüzde 90'a kadar artırdığımız şirketlerimiz oldu." bilgilerini verdi.

Şölen Grubu Üst Yöneticisi Elif Çoban ise kendi sektörlerinde Türkiye'nin ihracat lideri olduklarını aktardı.

Şirket olarak, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2018'de büyümeye devam ettiklerini dile getiren Çoban, "Hayatımda en fazla yorulduğum yıllardan birisi 2018 yılıydı fakat 2018 yılını yüzde 46 büyümeyle kapattık. 1,3 milyar ciroyla kapattık. 2019 yılında keza zorluklar gözükmesine rağmen yüzde 50 büyüme hedefiyle 2 milyar ciroya koşma hedefimiz var. 2019 yılı için pozitif bir beklenti içindeyiz." diye konuştu.

PARTNER Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince... Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayızTicaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ TartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir Şölen Grubu CEO'su Elif Çoban Uludağ Ekonomi Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Yok böyle indirim! Son tarih 31 Mart

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Paralar hesaplara yatırıldı

Paralar hesaplara yatırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yatırım Liderler’i bir araya geldi

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.