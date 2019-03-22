P&G Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tankut Turnaoğlu, "Enerjiyi ve suyu, üretimi artırarak en az yüzde 20 azaltmayı hedefliyorduk, bunu şu anda yüzde 25'le yakalamış durumdayız. Sera gazlarını yüzde 20 azaltmayı amaçlıyorduk, onu da şimdiden yüzde 22'yle yakaladık." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO'su Kaan Gür'ün üstlendiği "Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Turnaoğlu, sürdürülebilirliğe önem veren şirketlerin finansal olarak da bundan gelir sağladıklarını söyledi.

Firma olarak 2010 yılında 2020 için hedefler belirlediklerini aktaran Turnaoğlu, "Hedeflerimize çoğu alanda da şimdiden gelmiş durumdayız. Enerjiyi ve suyu, üretimi artırarak en az yüzde 20 azaltmayı hedefliyorduk, bunu şu anda yüzde 25'le yakalamış durumdayız. Sera gazlarını yüzde 20 azaltmayı amaçlıyorduk, onu da şimdiden yüzde 22'yle yakaladık." ifadesini kullandı.

Turnaoğlu, markalardan, bütün ambalajlarının geri dönüştürülebilir ya da dönüştürülmüş ürünlerden yapılmaları yönünde beklentilerinin olduğunu dile getirdi.