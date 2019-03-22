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Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Ari Keşişoğlu: - "9-10 Nisan'da Türkiye'de ilk defa 'Developer Circles' programımızı lanse edeceğiz. Bu, Türkiye'de yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri eğitmek ve bunların gelişmesini sağlamak için yaptığımız bir program. Nisan ayında Türkiye'de de başlayacak" - "2,7 milyar insan ortalama her gün, baş parmak hareketimiz var ya ekranı kaydırıyoruz, yaklaşık 100 metre içeriğin üstünden gidiyor. Yani yaklaşık Galata Kulesi'nin seviyesinde bir içeriğin her gün üstünden gidiyoruz"

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Ari Keşişoğlu, "9-10 Nisan'da Türkiye'de ilk defa 'Developer Circles' programımızı lanse edeceğiz. Bu, Türkiye'de yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri eğitmek ve bunların gelişmesini sağlamak için yaptığımız bir program. Nisan ayında Türkiye'de de başlayacak." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın üstlendiği "Refah İçin Dijitalleşme" oturumunda konuşan Keşişoğlu, her ay Facebook'a dokunan 2,7 milyar insan bulunduğunu, bunun da dijitalin gerçekten hayatın içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Dünyada yaklaşık 7,5 milyar insanın yaşadığını hatırlatan Keşişoğlu, "Bunların 2,7 milyarı Facebook'a bakıyor. Bu 2,7 milyar insan ortalama her gün, baş parmak hareketimiz var ya ekranı kaydırıyoruz, yaklaşık 100 metre içeriğin üstünden gidiyor. Yani yaklaşık Galata Kulesi'nin seviyesinde bir içeriğin her gün üstünden gidiyoruz. Beni en çok heyecanlandıran şey, bilim kurgunun gerçek olduğuna kendi gözlerimizle, kendi hayatımız içinde şahit oluyoruz." diye konuştu.

Keşişoğlu, Facebook için bundan sonraki 10 yıllık süreçte çok büyük önem kazanacağını düşündükleri üç farklı nokta bulunduğunu belirtti.

Bunlara değinen Keşişoğlu, şunları kaydetti:

"Birincisi bağlantı teknolojileri, Türkiye bu konuda oldukça iyi bir konumda ama bölgem içinde özellikle Afrika ve Kuzey Afrika, Orta Doğu'da bu çok çok önemli. Bunun üstüne çok yatırım yapıyoruz ve dijitalleşme konusunun ana bacağı bu. İkincisi, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, bunlar momentum kazanıyorlar bugün. Artırılmış gerçeklik biraz daha gerçeğe yakın durumda. Artırılmış gerçeklik dediğimizde gözlük takıp dünyanın üstüne yeni bilgiler ekleyebildiğimizi, sanal gerçeklik ile de farklı bir dünyaya geçişimizden bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde artırılmış gerçeklik biraz daha çok hayatımızda olacak. Sanal gerçeklik şimdilik oyun alanında var.

Yapay zeka gerçekten zeki olmaktan çok uzak. Bu paneli yapay zekanın yapabilmesi söz konusu değil, önümüzdeki 10 yıl içinde de böyle bir şeyin olabileceğini düşünmüyoruz. Şu anda yapabildiği şeyler örneğin Facebook'ta her gün 1 milyonun üzerinde sahte hesap yakalıyor yapay zeka ve bu normalde insanların yapabileceği bir şey değil. Bunun için yapay zekaya ihtiyacımız var."

- "Türkiye'de ilk defa 'Developer Circles' programımızı lanse edeceğiz"

Keşişoğlu, yeni dünyada başarılı olabilmek için dijital teknolojide kullanıcı ve katılımcı olabilmek gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda çok iyi ve oldukça ileride olduğunu kaydeden Keşişoğlu, şöyle konuştu:

"Genç kullanıcılarımız çok fazla ve teknolojiyi de çok iyi kullanabiliyorlar. İkincisi ileri düzey kullanıcı olabilmek gerekiyor. Üçüncüsü bence en önemlisi ve önümüzdeki yüzyılın başarısını belirleyecek olan, her ülkenin önümüzdeki yüzyılda başarısını belirleyecek olan faktör de geliştirici olabilmek. Yani sadece bu teknolojileri kullanmak hatta ileri seviyede kullanmak değil, acaba geliştirebilecek miyiz bu teknolojileri? Beni şahsen en çok heyecanlandıran ve Türkiye'yi en çok ileriye götürebileceğini düşündüğüm şey de bu geliştirebilme kısmı. Bu yüzden Facebook'un, Türkiye'de çok aktif ve daha da aktif olmasını istiyorum. Örneğin 9-10 Nisan'da Türkiye'de ilk defa 'Developer Circles' programımızı lanse edeceğiz. Bu, Türkiye'de yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri eğitmek ve bunların gelişmesini sağlamak için yaptığımız bir program. Nisan ayında Türkiye'de de başlayacak bu."

Facebook'un bir araştırma yaptığını aktaran Keşişoğlu, "Türkiye'de 1,7 milyon KOBİ'nin Facebook'ta bir sayfası var. Bunlar bu sayede 209 bin yeni kişi istihdam edebilmişler, ekonomiye de 15,3 milyar liralık katkı yapabilmişler. Bu 10 yıl önce olabilecek bir şey değildi. Bir yandan, Facebook dünyada 1 milyar doların üzerinde bağış toplanmasına aracılık etmiş ve insanların da yüzde 10'u Facebook'ta gördüğü bir şeyler sayesinde iyi bir amaca katkı yapabilmek istemişler." ifadelerini kullandı.

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