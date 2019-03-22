Siemens Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, "10 yıl içerisinde siber güvenlik alanındaki ihlaller dünyanın en büyük 10 suçundan biri olacak. ABD, Çin, Türkiye, Hindistan gibi birçok ülke bunda büyük rol oynuyor." dedi.

Gelis, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın yaptığı "Refah için dijitalleşme" başlıklı oturumda, dijitalleşmenin insanların hayatına dokunan bir şey olduğunu söyledi.

Her yerde ana konunun dijitalleşme ve veri olduğunu belirten Gelis, şöyle devam etti:

"Havalimanına girdiğimde veri üretiyorum, yüksek hızlı trene bindiğimde veri üretiyorum. Biz bu verinin değerinin farkında mıyız? Acaba burada bir sistemi kullanmak suretiyle verileri analiz edip daha üretken hale gelebiliyor muyuz? İşte dijitalleşme bununla alakalı bir durum. Bizim her gün hayatımıza dokunan bir olgu. Dijitalleşmeye daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Şirketimizin sloganı 'gerçeklik için, orijinallik için dijital' şeklinde. Daha iyi bir yaşama sahip olabilmek ve daha fazla istihdam için dijitalleşmeye başvurmamız lazım."