FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil: - "Biz nakdi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki vizyonumuz; artık şubelerimizde nakit olmasın istiyoruz. Bu biraz ileri bir vizyon, belki birden bire bu noktalara gelemeyeceğiz ama bazı şubelerde bu noktalara çok hızlı geldiğimizi görüyoruz ve bu da bize hakikaten cesaret veriyor"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Biz nakdi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki vizyonumuz; artık şubelerimizde nakit olmasın istiyoruz. Bu biraz ileri bir vizyon, belki birden bire bu noktalara gelemeyeceğiz ama bazı şubelerde bu noktalara çok hızlı geldiğimizi görüyoruz ve bu da bize hakikaten cesaret veriyor." dedi.

Binbaşgil, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın yaptığı "Refah için Dijatalleşme" oturumunda yaptığı konuşmada, yeni dünyada bankacılığın da değişmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda yaklaşık 5 yıl önce kendilerine "Biz Akbank'ı bugünkü yeni teknolojilerle sıfırdan kursak, nasıl bir banka kurardık" diye sorduklarını anlattı.

Buna da "Yeni Nesil Akbank" adını verdiklerini aktaran Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Hizmetlerimizde mobili önceliğe aldık. Bence bu çok doğru bir stratejiydi. Bunun iyi bir vizyon olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bugün bizim işlemlerin yüzde 95'i şube dışında oluyor ve yüzde 81'i de mobilden gerçekleşiyor ve bugün baktığınız zaman bizim mobildeki müşteriler ayda 28 kere Akbank'ı ziyaret ediyorlar. Bunu fiziksel bir şubede yapmak hemen hemen imkansız diye düşünebiliriz. İkincisi özellikle bu teknolojik ortamı, dünyada trendleri daha iyi yakalamak için bundan yine 3-4 sene önce 'Akbank Lab'i kurduk. Buradaki amaç da inovasyon gücümüzü daha da artıralım, kültürü bütün bankaya yayalım ve özellikle bu fintekleri (finansal teknoloji) de kendimize rakip olarak değil iş ortağı olarak görelim. O günden bugüne de yaklaşık 100'e yakın fintekle bankanın çalışması oldu."

Binbaşgil, "Geleceğin şubesi nasıl olmalı?" sorusuna cevap ararken birçok önemli çalışma yürüttüklerini ve hayata geçirdiklerini anlatarak, "Biz nakdi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki vizyonumuz; artık şubelerimizde nakit olmasın istiyoruz. Bu biraz ileri bir vizyon, belki birden bire bu noktalara gelemeyeceğiz ama bazı şubelerde bu noktalara çok hızlı geldiğimizi görüyoruz ve bu da bize hakikaten cesaret veriyor." diye konuştu.

Bütün bunları tasarlayabilmek için "Veri ve Yaşam Merkezi" diye adlandırdıkları büyük bir yatırıma girdiklerini belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Geçen sene Türkiye'nin zor bir senesiydi fakat buna rağmen biz geçen sene 250 milyon dolardan fazla bu konuya yatırım yaptık. Buna 'Veri ve Yaşam Merkezi' diyoruz. Bunun sebebi de Türkiye'deki en yetenekli arkadaşları mümkün olduğu kadar buralara çekebilmek. Bugün Silikon Vadisi'nde bir şirkete gittiğiniz zaman farklı ortamlar var. Özellikle inovasyonu tetikleyici ortamlar. Biz de istiyoruz ki Türkiye'de böyle bir ortamı bankacılık sektöründe de yaratalım. Dolayısıyla yatırımlarımızın bu derece büyük olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bu."

Bankacılığın şekil değiştirmesiyle birlikte kapsayıcılık konusunun da çok önemli yerlere geleceğini düşündüğünü vurgulayan Binbaşgil, "Bu, Türkiye için çok önemli. Bugün Türkiye, tasarrufların artması gereken bir ülke. Bugün baktığınız zaman hala bu kadar gelişmeye rağmen 40 milyon kadar vatandaşımızın yeterince bankacılık hizmetlerinden yararlanmadığını biliyoruz, ya yararlanmıyor veya yeterince yararlanmıyor. Dolayısıyla bu teknoloji ve hizmetlerin, teknolojiyle daha ucuz maliyetlerle sunulmasıyla bu kapsayıcılık konusu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da anormal derecede önemli." ifadesini kullandı.

Binbaşgil, topluma katkı konusunun da her zaman gündemde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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