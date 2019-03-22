Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Biz nakdi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki vizyonumuz; artık şubelerimizde nakit olmasın istiyoruz. Bu biraz ileri bir vizyon, belki birden bire bu noktalara gelemeyeceğiz ama bazı şubelerde bu noktalara çok hızlı geldiğimizi görüyoruz ve bu da bize hakikaten cesaret veriyor." dedi.

Binbaşgil, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın yaptığı "Refah için Dijatalleşme" oturumunda yaptığı konuşmada, yeni dünyada bankacılığın da değişmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda yaklaşık 5 yıl önce kendilerine "Biz Akbank'ı bugünkü yeni teknolojilerle sıfırdan kursak, nasıl bir banka kurardık" diye sorduklarını anlattı.

Buna da "Yeni Nesil Akbank" adını verdiklerini aktaran Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Hizmetlerimizde mobili önceliğe aldık. Bence bu çok doğru bir stratejiydi. Bunun iyi bir vizyon olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bugün bizim işlemlerin yüzde 95'i şube dışında oluyor ve yüzde 81'i de mobilden gerçekleşiyor ve bugün baktığınız zaman bizim mobildeki müşteriler ayda 28 kere Akbank'ı ziyaret ediyorlar. Bunu fiziksel bir şubede yapmak hemen hemen imkansız diye düşünebiliriz. İkincisi özellikle bu teknolojik ortamı, dünyada trendleri daha iyi yakalamak için bundan yine 3-4 sene önce 'Akbank Lab'i kurduk. Buradaki amaç da inovasyon gücümüzü daha da artıralım, kültürü bütün bankaya yayalım ve özellikle bu fintekleri (finansal teknoloji) de kendimize rakip olarak değil iş ortağı olarak görelim. O günden bugüne de yaklaşık 100'e yakın fintekle bankanın çalışması oldu."