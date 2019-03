Uludağ Ekonomi Zirvesi

"Hem doğuyu hem batıyı bizden daha iyi anlayabilecek bir kültür yoktur." diyen Topçuoğlu, "Hangi ülkeye giderseniz gidin yaratacağınız bir hikayeyi çıkartma şansınız vardır. Çünkü onları anlayıp insanlarla konuşup doğru kadroları kurduğunuzda ve bunları doğru bir şekilde uyguladığınızda inanılmaz şeyler oluyor. Olay reklamcılıktan ziyade daha çok kültürel açıdan gelişiyor, yani oradaki çalışanları ve kültürü anlamayı becerirseniz her şeyi yapma şansı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her sektörün, işin bir bebeklik dönemi var"

Global bir marka haline gelme sürecini anlatan UGG kurucusu Brian Smith de bir şirketi, markayı geliştirmenin bir bebeği büyütmeye benzediğini söyledi.

Avustralya’da herkesin giydiği botların ABD’de hiç kimsede olmadığını fark edip numuneleri gönderdiklerini ve ilk sene sadece 27 çift bot satabildiklerini fakat vazgeçmediklerini anlatan Smith, şunları söyledi:

"Yıllar içinde çok farklı sektörlerde çalışmış biri olarak bir felsefe geliştirdim; ‘Yetişkinleri doğuramazsınız; Her sektörün, işin bir bebeklik dönemi var.’ Piyasadaki milyar dolarlık şirketlerin birçoğu bu şekilde bin dolar gibi rakamla başlıyorlar. Her sektör, her iş de bu noktadan, yani bir bebeklik döneminden geçer. Birçok proje başarısız oluyor, büyütme ve besleme noktasında insanlar bıraktığı için. Fakat devam edilip nakliye talepleri geldiği zaman bir anda 20-30 milyon dolarlık bir şirkete dönüşebiliyorsunuz. Hizmet ve ürün gerçekten iyiyse bu çocuğu, bebeği ergenlik yıllarına kadar yetiştirebilirsiniz. Küresel bir marka yaratmanın süreci bir fikirle başlıyor ve bunun sonunu getirecek kararlılığı göstermekten geçiyor. "