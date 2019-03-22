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Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ: - "Artık e-ticaret sayesinde bizim beklentilerimiz üzerindeki sınırlar da kalktı. Hayal gücümüz artık tek sınırımız. Bütün bunları bağladığımızda ben şuna inanıyorum; e-ticaretle beraber aslında toplum kazandı" - "Şirketimizin yüzde 60'ı kadın. Yöneticilerimizin yüzde 57'si kadın. Aslında teknolojinin, imkanlar tanındığında, fırsatlar sağlandığında sosyal kültürel değişime ne kadar katkı sağladığının bence vücut bulmuş hali var"

Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ, "Artık e-ticaret sayesinde bizim beklentilerimiz üzerindeki sınırlar da kalktı. Hayal gücümüz artık tek sınırımız. Bütün bunları bağladığımızda ben şuna inanıyorum; e-ticaretle beraber aslında toplum kazandı." dedi.

Emirdağ, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın üstlendiği "Refah için Dijitalleşme" oturumunda yaptığı konuşmada, bugün dokunup kullanılan birçok nesnenin aslında dijital dünyada bulunduğunu söyledi.

İnsan nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkati çeken Emirdağ, "2050 yılında 10 milyar insan olacak. Bu insanlar hali hazırda kazandıklarının yüzde 60'ından fazlasını tüketmek istiyor ve tüketiyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yeni bir ekonomik ihtiyaç doğuyor. Doğal olarak da bu yeni ekonomi e-ticarette vücut buluyor ve o günden beri biz e-ticareti çok sevdik." diye konuştu.

Emirdağ, e-ticarette yeni ekonomik sistemin aslında birçok refah konularında fayda sağladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Hayatımızda e-ticaretle kalkan 3-4 şey var. Bir tanesi, iş yapıştaki bariyer kalktı. Artık bir iş kurmak için, bir ürün ya da hizmet satmak için bir yere ihtiyacınız yok. Başlangıç maliyetiniz çok daha düşük. Artık e-ticaret sayesinde biliyoruz ki iş kurmanın, işi hayata geçirmenin önündeki bariyerler kalktı. Örneğin bugün Hepsiburada'da 17 binden fazla KOBİ, girişimci ürün satabiliyor. Bunun için de aslında çok büyük bir başlangıç maliyetine ihtiyaçları yok."

e-ticaretle sınırların da ortadan kalktığını vurgulayan Emirdağ, "Bugün istediğiniz zaman Amerika'dan uygulamanıza girip Türkiye'den bir ürünü hemen sipariş edebilirsiniz, Rusya'dan da herhangi bir yerden de. Artık, hangi ülkedesiniz, neredesiniz, Türkiye'nin içinde İstanbul'da mısınız, Bursa'da mısınız hiç fark etmez, istediğiniz ürünü seçerek istediğiniz yerde hizmeti alabilecek haldesiniz. Artık sınırlar da kalmadı." şeklinde konuştu.

- "Girişimciler kazandı"

Emirdağ, e-ticaretle birlikte kalite ve hizmet beklentisinin de sınır tanımadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes her şeyin en iyisine, en güzel seçeneklerle en uygun fiyata, en doğru zamanda ve istediği şartlarda önüne gelsin istiyor ve bu mümkün. Artık e-ticaret sayesinde bizim beklentilerimiz üzerindeki sınırlar da kalktı. Hayal gücümüz artık tek sınırımız. Bütün bunları bağladığımızda ben şuna inanıyorum; e-ticaretle beraber aslında toplum kazandı. Girişimciler kazandı, KOB'ler, inovasyon ve yaratıcılıkla uğraşan insanlar, en önemlisi yeni iş imkanları ve tabii ki müşteriler."

Emirdağ, şirketlerinin kurucularının bir kadın olduğunu anımsatarak, "Şirketimizin yüzde 60'ı kadın. Yöneticilerimizin yüzde 57'si kadın. Aslında teknolojinin, imkanlar tanındığında, fırsatlar sağlandığında sosyal kültürel değişime ne kadar katkı sağladığının bence vücut bulmuş hali var." ifadelerini kullandı.

"Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" isimli bir program başlattıklarını anlatan Emirdağ, "Bu programda şu anda 4 binden fazla girişimci kadın var. Ben Silikon Vadisi'nde çalıştım, bu kadınlar öyle büyüme göstermişler ki ben böyle bir hiper büyüme orada bile görmedim. Son 21 ayda 1 birim olan ekonomilerini 45 birime çıkarmışlar. Böyle düşünürseniz aslında teknolojinin doğru fırsatları doğru insanlara götürdüğünü, girişimcinin, hayal kurmanın önündeki engelleri kaldırdığını görüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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