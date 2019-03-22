Hepsiburada Üst Yöneticisi Murat Emirdağ, "Artık e-ticaret sayesinde bizim beklentilerimiz üzerindeki sınırlar da kalktı. Hayal gücümüz artık tek sınırımız. Bütün bunları bağladığımızda ben şuna inanıyorum; e-ticaretle beraber aslında toplum kazandı." dedi.

Emirdağ, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan'ın üstlendiği "Refah için Dijitalleşme" oturumunda yaptığı konuşmada, bugün dokunup kullanılan birçok nesnenin aslında dijital dünyada bulunduğunu söyledi.

İnsan nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkati çeken Emirdağ, "2050 yılında 10 milyar insan olacak. Bu insanlar hali hazırda kazandıklarının yüzde 60'ından fazlasını tüketmek istiyor ve tüketiyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde yeni bir ekonomik ihtiyaç doğuyor. Doğal olarak da bu yeni ekonomi e-ticarette vücut buluyor ve o günden beri biz e-ticareti çok sevdik." diye konuştu.

Emirdağ, e-ticarette yeni ekonomik sistemin aslında birçok refah konularında fayda sağladığını anlatarak, şöyle konuştu: