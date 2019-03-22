Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, "Amacım, başarısızlıkların kabul edilmesi noktasında kurumları daha çok teşvik etmek ve başarısızlıklardan bir şeyler öğrenmek. İster bir birey ya da ekip olarak başarısız olalım, neticede bu başarısızlığı halının altına süpürmek gibi bir yaklaşımımız var ki diğerleri görmesin." dedi.

West, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü İnsider Üst Yöneticisi Hande Çilingir'in üstlendiği "Yarına Yatırım" oturumunda yaptığı konuşmada, Başarısızlık Müzesi'nin iki yıllık bir girişim olduğunu anımsattı.

Müzenin, başarısız olan inovasyonların bir koleksiyonu niteliği taşıdığını anlatan West, "Başarısızlık Müzesi'nin amacı, başarısızlıkların kabul edilmesi noktasında kurumları daha çok teşvik etmek ve başarısızlıklardan bir şeyler öğrenmek. İster bir birey ya da ekip olarak başarısız olalım, neticede bu başarısızlığı halının altına süpürmek gibi bir yaklaşımımız var ki diğerleri görmesin. Ben burada biraz daha farklı yaklaşıp üzerine bir ışık tutmak gerektiğini düşündüm." diye konuştu.