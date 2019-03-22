FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West: - "Amacım, başarısızlıkların kabul edilmesi noktasında kurumları daha çok teşvik etmek ve başarısızlıklardan bir şeyler öğrenmek. İster bir birey ya da ekip olarak başarısız olalım, neticede bu başarısızlığı halının altına süpürmek gibi bir yaklaşımımız var ki diğerleri görmesin" - "Başarısızlık Müzesi'nin esas fikri, insanların üretken bir şekilde başarısızlık hakkında konuşmasını sağlamaktı"

Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, "Amacım, başarısızlıkların kabul edilmesi noktasında kurumları daha çok teşvik etmek ve başarısızlıklardan bir şeyler öğrenmek. İster bir birey ya da ekip olarak başarısız olalım, neticede bu başarısızlığı halının altına süpürmek gibi bir yaklaşımımız var ki diğerleri görmesin." dedi.

West, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü İnsider Üst Yöneticisi Hande Çilingir'in üstlendiği "Yarına Yatırım" oturumunda yaptığı konuşmada, Başarısızlık Müzesi'nin iki yıllık bir girişim olduğunu anımsattı.

Müzenin, başarısız olan inovasyonların bir koleksiyonu niteliği taşıdığını anlatan West, "Başarısızlık Müzesi'nin amacı, başarısızlıkların kabul edilmesi noktasında kurumları daha çok teşvik etmek ve başarısızlıklardan bir şeyler öğrenmek. İster bir birey ya da ekip olarak başarısız olalım, neticede bu başarısızlığı halının altına süpürmek gibi bir yaklaşımımız var ki diğerleri görmesin. Ben burada biraz daha farklı yaklaşıp üzerine bir ışık tutmak gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

İlk sergilerini İsveç'te yaptıklarını aktaran West, 100 civarında teknoloji, iş modeli ve sosyal inovasyon gibi her türlü iyi başarısızlığı buraya dahil ettiklerini, çünkü gelişmeyi ve ilerlemeyi ortaya koymayı istediklerini anlattı.

Başarısızlığı "beklenen bir sonuçtan sapmak" olarak tanımlayan West, "Mesela, aşkınızı, sevginizi, paranızı bir şeye yönlendirip bundan iyi bir netice çıkmasını bekliyorsunuz. Daha fazla para, insanlara yardımcı olmak, her neyse ama inovasyonunuz işe yaramadığı zaman ve sonuçlar hayal kırıklığı olduğunda başarısızlık ortaya çıkmış oluyor. Benim tanımım bu." ifadesini kullandı.

West, Başarısızlık Müzesi'nin esas fikrinin, insanların üretken bir şekilde başarısızlık hakkında konuşmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Birini suçlamak, '10 milyon doları boşa verdi' gibi konuşmak değildi ki normalde başarısızlıkla bu şekilde haşır neşir olunur. Başarısızlığa üretken bir bakış açısıyla bakalım, bundan ne öğrenebiliriz diye düşünelim." değerlendirmesinde bulundu.

Başarısızlığın nedenlerinden bahseden West, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müzedeki koleksiyona bakarsanız ortak tema şu; çok güçlü olan, kendisine güvenen ve diğerlerini dinlemeyen bir şirket liderini düşünürsek, mesela müşterilerini, mühendislerini dinlemeyen, 'Ben girişimciyim, ben güçlüyüm, benim bir vizyonum' var diyen kişilere bakarsanız başarısız oluyorlar. Ortak özelliklerden biri bu. İkinci ortak özellik zayıf tasarımla alakalı. İyi bir fikrinizin olması, başarılı olacağınız anlamına gelmiyor her zaman. Bunu hizmet veya ürünü kullanacak kişi için tasarlamanız gerekiyor. Bazen insanlar fikirlerinin o kadar iyi olduğunu düşünerek körleşiyorlar ki müşterileri gözardı ediyorlar. Üçüncüsü de bir girişimci, ürün veya hizmet çok fazla dikkat çektiği zaman, çok popüler hale geldikleri zaman müzedeki örneklere bakarsak görüyoruz, başarı o kadar hızlı geliyor ki bazen ve o kadar erken aşamada geliyor ki girişimci veya inovasyon projesi buna hazırlıksız yakalanıyor."

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