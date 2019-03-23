FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: - "İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir." dedi.

Aşan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu'nun üstlendiği "Vizyon 2023" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, içinde bulunulan zamanda hızlı olunmadığından birçok şeyin kaybedildiğini ve ıskalandığını söyledi.

İstanbul'un finans merkezi olmasıyla ilgili çalışmalara değinen Aşan, şöyle devam etti:

"İstanbul'un finans merkezi olmasını için 2008 yılında girişim başlatıldı. Biz başladığımızda bu projeye henüz ortada Dubai yok, bu Astana yok, bir iki yerde daha yapıldı sonra da galiba onların hiçbiri yok. Bu söylediğimiz yerlerin hepsi, finans merkezlerini bitirdiler. Sadece inşaatlarını tamamladılar diye bakmayın yani bütün mevzuatlarıyla şusuyla busuyla finans merkezlerini tamamladılar. Hızdan kastettiğim bu. Siz yeterince hızlı olamazsanız birileri sizden daha hızlılar. Varsa ortada değer yaratacak bir şey, sizden daha önce onu bir şekilde kapıyorlar. İstanbul başka bir yer. Bir şey eğer İstanbul'da olmuyorsa o ya yoktur ya da biz çok büyük bir hata yapıyoruz. İstanbul öyle bir yer. Finans diye bir şey var.

Bir şekilde öyle ya da böyle burayı ayağa kaldırmamız, hızlandırmamız lazım. Eğer bütün o ekosistemi iyi bir stratejiyle oluşturabilirsek ve bunu mümkün olduğunda hızlı şekilde bitirebilirsek emin olun biz 2023'e geldiğimizde, bugün 'Bizden daha hızlı gittiler' dediğimiz finans merkezlerindeki birçok firmayı, kuruluşu buraya alırız. İstanbul gelinmeyecek bir yer değil."

- "Ümraniye'deki inşaatı 2022'de bitirmeyi hedefliyoruz"

Prof. Dr. Göksel Aşan, Ümraniye'deki inşaatı bir an evvel bitirmek gerektiğini anlattı.

İnşaatı 2023'e kalmadan, 2022 yılında bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aşan, "İstanbul finans merkezi sözüne orayla bakmayın. Bir, Levent-Maslak aksımız da var. Orada da bir kümelenmemiz var. Buradaki mesele İstanbul'u bir global finans merkezi yapmak, yoksa Ümraniye'de bir inşaatı bitirme meselesi değil." ifadelerini kullandı.

Aşan, finans merkezlerinin, finansın kaynağı olmadığına değindi.

Dünyadaki finansal kaynakların geçiş yolu olabilmenin önemine işaret eden Aşan, şöyle konuştu:

"İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir. Ümraniye'nin önünden geçerken, 'Burada hala vinçler çalışmıyor, bir şey de yapılmıyor, İstanbul finans merkezi' diye düşünmeyin. Daha makro bir şey olarak bakın. Buna daha bir ekosistem olarak bakın. Onunla ilgili bir taraftan bir sürü şey yapılıyor."

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Katma Değerli Büyümenin Anahtarı Oturumunda ‘İnovasyon ve Girişim’ tartışıldıKatma Değerli Büyümenin Anahtarı Oturumunda ‘İnovasyon ve Girişim’ tartışıldı
"Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı hazırlanıyor""Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı hazırlanıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Uludağ Ekonomi Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Girişimciliğin böylesi! Müşteriler ilginç buluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi

ATO Başkanı Baran: Türkiye, savunma sanayi ürünü ihraç eder hale geldi

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci"

Katma Değerli Büyümenin Anahtarı Oturumunda ‘İnovasyon ve Girişim’ tartışıldı

Katma Değerli Büyümenin Anahtarı Oturumunda ‘İnovasyon ve Girişim’ tartışıldı

"Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı hazırlanıyor"

"Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı hazırlanıyor"

Uludağ Ekonomi Zirvesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi

50 milyar liranın 5’te 1’i e-ticaretten

50 milyar liranın 5’te 1’i e-ticaretten

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.