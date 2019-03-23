Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul'u bir finans merkezi yapmak İstanbul'u sadece bir cazibe merkezi yapmak değil, bizim genel anlamda finansla ilgili problemlerimizin çok önemli bir kısmını öyle ya da böyle çözmek demektir." dedi.

Aşan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü DOW Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu'nun üstlendiği "Vizyon 2023" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, içinde bulunulan zamanda hızlı olunmadığından birçok şeyin kaybedildiğini ve ıskalandığını söyledi.

İstanbul'un finans merkezi olmasıyla ilgili çalışmalara değinen Aşan, şöyle devam etti:

"İstanbul'un finans merkezi olmasını için 2008 yılında girişim başlatıldı. Biz başladığımızda bu projeye henüz ortada Dubai yok, bu Astana yok, bir iki yerde daha yapıldı sonra da galiba onların hiçbiri yok. Bu söylediğimiz yerlerin hepsi, finans merkezlerini bitirdiler. Sadece inşaatlarını tamamladılar diye bakmayın yani bütün mevzuatlarıyla şusuyla busuyla finans merkezlerini tamamladılar. Hızdan kastettiğim bu. Siz yeterince hızlı olamazsanız birileri sizden daha hızlılar. Varsa ortada değer yaratacak bir şey, sizden daha önce onu bir şekilde kapıyorlar. İstanbul başka bir yer. Bir şey eğer İstanbul'da olmuyorsa o ya yoktur ya da biz çok büyük bir hata yapıyoruz. İstanbul öyle bir yer. Finans diye bir şey var.