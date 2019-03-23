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Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane: - "(Sen Yeter Ki Uçmak İste Projesi) Bizim dışımızdaki farklı fikirlerin, şirket içinden ya da bize gelen projelerin dışında binlerce fikir olduğunu gördük. Şubat ayında ikinci turu başlattık, şu ana kadar 103 proje geldi. Bu ay içinde bunların 10'a indirilmesi başlayacak ve haziran ayında da uygulamasını hayata geçireceğiz"

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, şirketin "Sen Yeter Ki Uçmak İste" adlı proje çalışmasına ilişkin, "Bizim dışımızdaki farklı fikirlerin, şirket içinden ya da bize gelen projelerin dışında binlerce fikir olduğunu gördük. Şubat ayında ikinci turu başlattık, şu ana kadar 103 proje geldi. Bu ay içinde bunların 10'a indirilmesi başlayacak ve haziran ayında da uygulamasını hayata geçireceğiz." dedi.

Nane, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Akiş GYO&Multinet Up Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Sosyal Yatırım, Sosyal Sorumluluk Liderleri" oturumunda konuştu.

Pegasus'un sosyal yatırımlarına değinen Nane, Hacı Ömer Sabancı'nın "Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak" anlayışının, adını taşıyan vakıf kurulurken, sosyal sorumluluk ilkesi olarak benimsendiğini söyledi.

Kendilerinin de bu anlayışı şiar edindiklerini belirten Nane, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal sorumluluk bizim için topluma olan görevlerimizi geri ödeme aracı. Bizim hedef kitlelerimiz ve etkileşimde olduğumuz kitle, ağırlıklı olarak genç nüfus. Daha önce birçok alanda sosyal sorumluluk projelerine destek olmuştuk ama 'Fikri olan ama kaynağı olmayan binlerce kişiyi nasıl bir araya getiririz?' diye düşündük. İki STK ile bir araya geldik; bir tanesi Sivil Toplum Vakfı, diğeri de Türkiye Gönüllüler Vakfı. Onların kanalıyla 18-29 yaş arası gençlerin, topluma yönelik, kadın, cinsiyet eşitliği, çevre ve son dönemdeki Suriyeli göçmenlerle ilgili konularda projelerini değerlendirmeye aldık."

- "Sen Yeter ki Uçmak İste" projesi

Mehmet Tevfik Nane, bir sosyal sorumluluk projesi olarak Pegasus Havayolları'nın "Sen Yeter Ki Uçmak İste Projesi"ne ilişkin de bilgiler verdi.

Projeyi geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Nane, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirmeye 270 proje katıldı, yaklaşık 730 gencimiz katıldı. Bunların içinden 10'unu seçtik. Mesela seçtiklerimizden biri, İstanbul'da bir üniversitedeki ağırlıklı erkek olan 11 gencimiz, hem kendileri örgü yaparak, hem de çevresine örgü yaptırarak, Doğu'da 320 gencimizin kışlık eldiven, bere ve atkı ihtiyacını karşıladı. Biz onlara lojistik destek sağladık. İzmir'de gençlerimiz Suriyeli göçmenlerimize destek olabilmek, onların toplumsal hayata katılımlarını sağlayabilmek için bir proje geliştirmişler. İzmir Halkevi ile anlaşmışlar, orada Suriyeli kadınlarımıza reçel ve sabun yapmayı öğrettiler. Onlar da bu ürünleri pazarlarda satarak, ailenin geçimine katkı sağladılar. Bu gençlerimizin barınma ve ulaşım giderlerini ve belli temel giderlerini biz karşıladık. Bunun gibi 10 proje yaptık ve çok tuttu.

Bizim dışımızdaki farklı fikirlerin, şirket içinden ya da bize gelen projelerin dışında binlerce fikir olduğunu gördük. Şubat ayında ikinci turu başlattık, şu ana kadar 103 proje geldi. Bu ay içinde bunların 10'a indirilmesi başlayacak ve haziran ayında da uygulamasını hayata geçireceğiz. Bizim yaptığımız, bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vermek prensibiyle, fikri olan insanları destekleyerek, bu fikrin hayata geçmesi ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmek anlamında bizim de bir nebze katkımız olsun istedik."

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