Nijerya'da kan ve medikal malzeme tedarik firması LifeBank'ın Üst Yöneticisi Temie Giwa Tubosun, "Şu aşamaya kadar 3 bin 500 hayat kurtardık ve Afrikalı gençler olarak bu işin içindeyiz. Belli başlı hizmetleri ulaştırmaya ve özellikle annelerin hayatını kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Tubosun, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Akiş GYO&Multinet Up Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Sosyal Yatırım, Sosyal Sorumluluk Liderleri" oturumunda konuştu.

Nijerya'da doğduğunu ancak küçük yaşta anne ve babasıyla ABD'ye göç ettiklerini, 6 sene önce ise ülkesine döndüğünü belirten Tubosun, şöyle devam etti:

"Nijerya'da çok garip problemlerle karşılaştım. Binlerce yıldır aslında var olan problemler, gelişmekte olan, dünya genelindeki birçok yerde karşılaşılan problemlerdi bunlar. Güney Doğu Asya'da, Güney Amerika ve Afrika'nın her yerinde görebileceğiniz problemler... Mesela doğum sonrası kadınlarda karşılaşılan aşırı kanama. Bu kanama durdurulamazsa uzun süre boyunca, anne ölüyor. Ben bunu dünyanın birçok yerinde gördüm. Farklı sağlık sistemlerinde çalıştım daha önce. Bu problemi gördüğüm zaman çözmeye karar verdim. Tabii ben kapitalistim, parayı severim ama burada STK değil de ölçeklenebilir, küresel bir iş olsun diye düşündüm. Tabii burada LifeBank'ın yaptığı esas iş, doğası gereği toplumsal. Yaptığımız her bir iş, gönderdiğimiz oksijen silindiri ya da aşı iğnesi ya da kan hep sosyal meselelerle ilgili çünkü yaptığımız şey ölüm kalım meselesi."