FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 18:52 | Son Güncelleme

MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Canan Dağdeviren: - "Ben geleceğin implantable (vücuda yerleştirilebilir) aletler olduğunu düşünüyorum"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Canan Dağdeviren, "Ben geleceğin implantable (vücuda yerleştirilebilir) aletler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dağdeviren, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktör Vekili Mehmet Keteloğlu'nun üstlendiği, "Çığır Açan Teknolojiler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, MIT'de kendi grubuyla biyomedikal aletler yaptıklarını aktardı. Takımıyla dizayn ettikleri aletlerin tamamen vücuda uyumlu, derinin üzerine yapıştırılabilen, beynin içine girebilen, saçın, iç çamaşırının bir parçası olabilen minik aletler olduğunu anlatan Dağdeviren, "Fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi bilimleri birleştirip bulunmamış ve denenmemiş aletleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dağdeviren, doktora yaparken özellikle kalp hastalarının kalp yetmezliğine cevap bulabilmek için bir konsept geliştirdiklerini ve piezoelektrik denilen olgudan faydalandıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Siz bu piezoelektrik malzemeleri esnek hale getirdiğiniz zaman ve onlar eğilip, büküldüğü zaman dışarıya voltaj ve akım veriyorlar. Siz bu gücü kullanarak biyomedikal aletlerinizi şarj edebiliyorsunuz. Mesela kalp yetmezliğiniz var ve kalbinizi monitörlemeniz gereken bir kalp pili kullanıyorsunuz. Bu piller her 6 ya da 7 yılda bir değiştirilmek durumunda çünkü içlerindeki batarya bitiyor. Monitörlüyor kalbinizi ve ritmi iyi olmadığı zaman kalbinizin iç çeperine gidiyor ve bir voltaj veriyor."

Yaptıkları sistemin kalbin, akciğerin ve diyaframın üstüne yapıştığını belirten Dağdeviren, şunları söyledi:

"Kalbiniz attıkça, siz nefes alıp verdikçe bu pil eğip bükülüyor ve güç oluşturuyor. Neden bunu yapıyoruz. Kalp en hassas organ. Eğer bu cihaz kalbin üzerinde çalışabiliyorsa hareket eden herhangi bir noktanın üzerinde çalışabilir. Kalbin bir diğer özelliği de hepimizin kalbi yılda 40 milyon kez atıyor ve biz bu enerjiyi ısı enerjisi olarak kaybediyoruz. Şu an kendi takımımla bu projeyi bir üst seviyeye daha çıkartıp diz kapaklarınızın, dirseklerinizin üzerine yapıştırılabilen ve kalçanıza yakın bölgelerde olabilen, iç çamaşırınızın parçası olabilen bir sistem geliştirmeyi hedefliyoruz. Günlük hayatta eğilip bükülünce, konuşunca, yürüyünce, hareket ettikçe bu mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp bu gücü gönderebileceksiniz."

"Ben geleceğin implantable (vücuda yerleştirilebilir) aletler olduğunu düşünüyorum." diyen Dağdeviren, yaptıkları son çalışmalardan birinin iğne şeklinde olduğuna ve dünyanın en büyük kulesi Burj Khalifa örnek alınarak yapıldığına dikkati çekti.

Bu aletin 3 boyutlu, beynin en ücra noktalarına kadar inebilen ve inerken hiçbir şekilde eğilip bükülmeyen bir elektronik alet olduğunu vurgulayan Dağdeviren, şunları kaydetti:

"Saç teli kalınlığınızdan yüz kat daha ince, içinde küçük parçacıklar var. Bir saniyeliğine parkinson hastası olduğunuzu düşünün. İlaçları ağız veya damar yoluyla alıyorsunuz. Bu da maalesef tüm vücudunuza etki ediyor, sadece o beynin çalışmayan noktasına değil. Biz beynin çalışmayan noktasına minik ilacı gönderebilmek için 3 boyutlu sistemler yapıyoruz. Bunları derinizin, kolunuzun altına yerleştiriyoruz. Beynin içine yollayıp, etrafını sementleyip sadece bilgisayardan gönderilen kodlar vasıtasıyla bir hayvanın sağa dönmesini, sola dönmesini, koşmasını ve durmasını sağlayabiliyorsunuz."

201 bin lira maaşla asistan arıyor!201 bin lira maaşla asistan arıyor!
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı
Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uludağ Ekonomi Zirvesi MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)

Daron Acemoğlu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Daron Acemoğlu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada

"Bir bankanın kaç şubesi olduğu sorusu anlamını yitiriyor"

"Bir bankanın kaç şubesi olduğu sorusu anlamını yitiriyor"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.