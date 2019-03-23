FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 22:41 | Son Güncelleme

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın üstlendiği "Çin'i Doğru Anlamak" oturumunda konuşan Pelister, Çin'in Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Çin'in Türkiye için önemli olduğunu belirten Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. 3 milyar dolarlık ihracatın 1,6 milyar dolarlık kısmı mermer, granit, krom, bakır, çinko gibi maden sektörü ürünleri. Geriye kalan 1,4 milyar dolarlık ihracat ise elektrik, elektronik ve kimyevi ürünlerdir. Dolayısıyla cari açığı düşürmenin tek yolu var: Kendimizi orada tanıtmak. Çin'in radarına girmeli ve onlarla teşviki mesaimizi artırmalıyız." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin ticaret için Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika'ya öncelik verdiğini aktardı.

Çin'in Türkiye için bir tehdit olmadığını ifade eden Olpak, "Bu ülkeler bizim önceliklerimiz arasında. Çin'e baktığımızda geçen yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar ihracat yaparken, 21,7 milyar dolar ithalatımız var. Bölgenin toplam cari açığını neredeyse tek başına Çin'den verdiğimiz gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki tehdit mi, fırsat mı? İş hayatında biz tehdit ile fırsatı birbirinin kardeşi olarak görüyoruz ve hep öyle değerlendirdik. Eğer korkuyla bakacak olursak bu bizim açımızdan tehdittir. Ama fırsat olarak değerlendirebileceksek fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu ise Çin'de yapay zekaya çok sayıda ülkeden büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin'in önemini anlamak gerektiğini vurguladı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng, Çin ile Türkiye'nin ticari ilişkilerini daha da geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, "Çin ekonomisinin yavaşladığı yönünde iddialar var. Ben buradan Çin ekonomisin yavaşlamadığını, büyüyerek devam ettiğini açıkça ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Oturumda, Winnermax Capital Yatırım Ofisi Başkanı Robert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO'su James Chen, CFIE Başkan Yardımcısı Sun Shengming da birer konuşma yaptı.

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflarAralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çin’i Doğru Anlamak’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çin’i Doğru Anlamak’ tartışıldı
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldıUludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin ekonomi konuşma Uludağ Ekonomi Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

16 milyon turist gelecek! Hedef dünya şampiyonluğu

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çin’i Doğru Anlamak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çin’i Doğru Anlamak’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çığır Açan Teknolojiler’ tartışıldı

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada (2)

Daron Acemoğlu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Daron Acemoğlu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada

Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.