İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın üstlendiği "Çin'i Doğru Anlamak" oturumunda konuşan Pelister, Çin'in Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Çin'in Türkiye için önemli olduğunu belirten Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. 3 milyar dolarlık ihracatın 1,6 milyar dolarlık kısmı mermer, granit, krom, bakır, çinko gibi maden sektörü ürünleri. Geriye kalan 1,4 milyar dolarlık ihracat ise elektrik, elektronik ve kimyevi ürünlerdir. Dolayısıyla cari açığı düşürmenin tek yolu var: Kendimizi orada tanıtmak. Çin'in radarına girmeli ve onlarla teşviki mesaimizi artırmalıyız." diye konuştu.