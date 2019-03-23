Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

Migros CEO’su Özgür Tort, şirket yöneticilerinin kendilerini ilgilendiren verilere anlık olarak ulaşmasını sağlayan bir altyapı kurduklarını belirterek tedarikçilerle de bu verileri tam detaylarıyla paylaştıklarını söyledi. Her zaman müşterilerin hayatına değer katacak yenilikleri getirdiklerini belirten Tort “M-kolay” adlı mobil uygulamayla müşterilerin mağaza içinde tüm ürünlerle ilgili bilgilere ulaşabildiklerini ifade etti. Fiziki perakendeciler açısından müşteri deneyiminin çok önemli olduğunu söyleyen Tort, hızlı alışveriş ve uygun fiyatla bu deneyimin tamamlandığını belirtti. Türkiye’de 2100 mağazaları olduğunu aktaran Tort, bu avantaj sayesinde dijital alışverişlerde yüzde 65 oranında aynı gün teslimatı gerçekleştirdiklerini aktardı. Dijital ve fiziki mağazacılığın iç içe olduğu bir dünyada olduğumuzu belirten Tort, her iki kanalı da kullanan müşterilerin en çok alışveriş yapan, en etkin müşteriler olduğunu söyledi.

KLASİK MAĞAZA ANLAYIŞINDAN ÇIKMAMIZ LAZIM

Roman Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Toplusoy ise markanın kreatif direktörlüğünü de yaptığını belirterek, ürün ile tüketici arasındaki diyalogun çok önemli olduğunu anlattı ve “Klasik mağaza anlayışından çıkıp insanlara farklı deneyimler oluşturacak mağazalar oluşturmamız lazım” diye konuştu. 2018’de kriz olmasına rağmen yüzde 40 büyüme yakaladıklarını söyleyen Toplusoy, Valikonağı Caddesi’nde 650 metrekarelik sanat ve tasarım odaklı bir mağaza açacakları bilgisini de verdi. Müşterilerin alışveriş yolculuğunu farklı kanallardan götürdüğünü söyleyen Toplusoy, “Müşterilerin online mağazadan beğenip mağazadan satın alma oranları yüksek” diye konuştu. Toplusoy, “Mağazaları vitrin olarak görüp online olarak da destekliyoruz” dedi.

SLOVENYA, IRAK VE CEZAYİR’DE YENİ MAĞAZALAR AÇACAĞIZ

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ise “2018’de büyük bir karamsarlık vardı ama şimdi hepsini atlatıyoruz” diyerek, yurtdışına açılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı ve özellikle Londra’da büyüdüklerini ifade etti. 2019’da yurtdışında daha da büyüyeceklerini söyleyen Kavukçu, “Slovenya’da, Irak’ta ve Cezayir’de yeni mağazalar açacağız ve böylece bulunduğumuz ülke sayısını 28’e çıkaracağız” dedi.