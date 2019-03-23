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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Değişim Döneminde Perakende’ tartışıldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde , ‘Değişim Döneminde Perakende’ oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı konuşuldu.

Elif VARAN, Can EROK/ BURSA,(DHA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde , ‘Değişim Döneminde Perakende’ oturumunda fiziki ve online mağazacılık deneyimi ve müşteri verilerinin kullanımı konuşuldu.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günü Stars of Region sunumlarıyla başladı. Ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in yaptığı “Değişim Döneminde Perakende” panelinde Migros CEO’su Özgür Tort, Roman Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Toplusoy, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Erden birer konuşma yaptı.

MÜŞTERİLERİN HAYATINA DEĞER KATAN YENİLİKLER GETİRİYORUZ

Migros CEO’su Özgür Tort, şirket yöneticilerinin kendilerini ilgilendiren verilere anlık olarak ulaşmasını sağlayan bir altyapı kurduklarını belirterek tedarikçilerle de bu verileri tam detaylarıyla paylaştıklarını söyledi. Her zaman müşterilerin hayatına değer katacak yenilikleri getirdiklerini belirten Tort “M-kolay” adlı mobil uygulamayla müşterilerin mağaza içinde tüm ürünlerle ilgili bilgilere ulaşabildiklerini ifade etti. Fiziki perakendeciler açısından müşteri deneyiminin çok önemli olduğunu söyleyen Tort, hızlı alışveriş ve uygun fiyatla bu deneyimin tamamlandığını belirtti. Türkiye’de 2100 mağazaları olduğunu aktaran Tort, bu avantaj sayesinde dijital alışverişlerde yüzde 65 oranında aynı gün teslimatı gerçekleştirdiklerini aktardı. Dijital ve fiziki mağazacılığın iç içe olduğu bir dünyada olduğumuzu belirten Tort, her iki kanalı da kullanan müşterilerin en çok alışveriş yapan, en etkin müşteriler olduğunu söyledi.

KLASİK MAĞAZA ANLAYIŞINDAN ÇIKMAMIZ LAZIM

Roman Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Toplusoy ise markanın kreatif direktörlüğünü de yaptığını belirterek, ürün ile tüketici arasındaki diyalogun çok önemli olduğunu anlattı ve “Klasik mağaza anlayışından çıkıp insanlara farklı deneyimler oluşturacak mağazalar oluşturmamız lazım” diye konuştu. 2018’de kriz olmasına rağmen yüzde 40 büyüme yakaladıklarını söyleyen Toplusoy, Valikonağı Caddesi’nde 650 metrekarelik sanat ve tasarım odaklı bir mağaza açacakları bilgisini de verdi. Müşterilerin alışveriş yolculuğunu farklı kanallardan götürdüğünü söyleyen Toplusoy, “Müşterilerin online mağazadan beğenip mağazadan satın alma oranları yüksek” diye konuştu. Toplusoy, “Mağazaları vitrin olarak görüp online olarak da destekliyoruz” dedi.

SLOVENYA, IRAK VE CEZAYİR’DE YENİ MAĞAZALAR AÇACAĞIZ

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ise “2018’de büyük bir karamsarlık vardı ama şimdi hepsini atlatıyoruz” diyerek, yurtdışına açılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı ve özellikle Londra’da büyüdüklerini ifade etti. 2019’da yurtdışında daha da büyüyeceklerini söyleyen Kavukçu, “Slovenya’da, Irak’ta ve Cezayir’de yeni mağazalar açacağız ve böylece bulunduğumuz ülke sayısını 28’e çıkaracağız” dedi.

ZAMAN VE TATMİN OPTİMİZASYONU

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Erden ise teknoloji sayesinde hayatın çok hızlandığını ancak insanların bu hıza dayanıklılık konusunda zayıf kaldıklarını aktardı. Hayat koşuşturması içinde herkesin zaman ve tatmin optimizasyonu yapmaya çalıştığını belirterek, “Veriler bize çok şey söylüyor ama bu verilere göre karar vermek çok önemli” dedi. Aracıların ortadan kalktığı bir çağda insanların beklentilerini daha iyi anlamanın ön plana çıktığını ifade eden Erden, “Perakende sektöründe de şirketlerin kendilerini platformlardan iş yapmak üzerine formatlamaları gerekiyor” diye konuştu. Erden verileri kullanarak bireyi tanıma sürecinin iş yapış tarzlarını değiştireceğini söyledi.

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