Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Dijital Dönemde Liderlik’ tartışıldı

BURSA, (DHA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Dijital Dönemde Liderlik’ oturumunda, gelecekte liderlerin sahip olması gereken özellikler tartışıldı.

Moderatörlüğünü Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur’un yaptığı panele, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ve Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray katıldı.

HANZADE DOĞAN BOYNER: DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, “Dijitalleşme çağında yok olmayacağını düşündüğümüz sektörler yok oldu, yıkılmayacağını düşündüğümüz şirketler yıkıldı” dedi. Çevikliğin, şirketlerin dijital döneme ayak uydurması için birinci şart olduğunu belirten Doğan Boyner, teknolojinin şirket kültürü olması gerektiğini vurguladı. Gelecekte teknolojilerin insanları manipüle edeceğini, bütün verilerimizin birkaç şirketin elinde toplanacağını anlatan karamsar senaryolara inanmadığını belirten Doğan Boyner, kanun yapıcılarla ve regülatif düzenlemelerle teknolojinin son tahlilde insanlık için büyük faydalar yaratacağına inandığını ifade etti.

ÖZYEĞİN: GENÇLERE HER ZAMAN GÜVENİN

Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin; daha önce hiç bankada çalışmadan çok genç yaşta banka yöneticisi olduğu dönemi anlatarak gençlere her zaman güvendiğini ve onların görüşlerine her zaman önem verdiğini belirtti. İnsanların artık sürekli eğitime ihtiyaçları olduğunun altını çizen Özyeğin, hazırladıkları programlarla öğrencilere, çalışanlara teknolojiyi öğrettiklerini belirtti.

TİMURAY: GELECEKTE LİDERLİK İÇİN 7 ÖZELLİK GEREKLİ

Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO’su Serpil Timuray, yeni dünyada liderliğin 7 özelliğini anlattı.

İlk olarak insani iyiliğe değinen Timuray, günümüzde müşterilerin, tüketicilerin sadece ürün ve hizmetlere değil şirketlerin insanlığa neler yaptığına önem verdiklerini söyledi. Gençlerin de artık amaç odaklı şirketlerde çalışmak istediklerinin altını çizen Timuray, “Sosyal ve iş hedeflerini bir arada ölçmeliyiz” dedi. Timuray, liderliğin diğer özelliklerini ise şöyle sıraladı: “Müşteri odaklılık ikinci özellik. Uçtan uca müşteri deneyimi çok önemli bir olgu, dijital dünyada daha da önem kazanıyor. Üçüncü özellik teknolojist olmak. Hepimiz öyle ya da böyle dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca futurist olmalıyız. Geleceğe yönelik öngörülerimizin olması lazım. Liderin beşinci özeliği ise ortaklaşa rekabet etmeyi bilmeli. Eskiden biz de şirketlerimizde salt rekabetçi bakıyorduk ama şimdi bunun değişmesi lazım. Rekabet ederken iş birliği yapmayı öğrenmeliyiz. Çeşitlilik ve dahiliyet altıncı özellik bence. Kurumlarda insan kaynağımızı farklı kültürlerden oluşturmalıyız. Son olarak da artık gelecekte liderler, daha fazla sağ beyinli yani duygusal zekası yüksek kişiler olmalı. Sol beynin yaptığı birçok şeyi zaten ilerde robotlar yapacak. Önemli olan duygusal zekayla yönetmek” dedi.

ATEŞ: LİDER, ÖĞRENEN VE DEMOKRATİK OLMALI

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, artık genç kuşakların yaşlı kuşaklara mentor olduğunu anlattı. “Maslow’un klasik ihtiyaçlar hiyerarşisinde birincil ihtiyaç insanın karnını doyurmasıdır. Günümüzde aç bir insanın önüne bir ekmek ve akıllı cep telefonu koysanız artık gençler ekmek yerine telefonu alır” diye konuşan Ateş; “Artık liderler rekabet ve iş birlikteliğini, beraber düşünmeli. Biz bunun için yeni bir kelime ürettik: ’Rekaberlik’ diye tanımlıyoruz. Denizbank’ta böyle liderler yetiştiriyoruz” dedi.