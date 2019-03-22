Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Global Şirket Yaratmak’ tartışıldı

BURSA, (DHA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, ‘Global Şirket Yaratmak’ oturumunda konuşmacılar, global şirket olma yolunda şirketlerin izlemeleri gereken stratejileri tartıştı. Moderatörlüğünü Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz’ın yaptığı panele UGG Kurucusu Brian Smith, TAV CEO’su Sani Şener, TBWA / Worlwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu, Hindistan Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Manpreet Singh, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol ve Netlog Lojistik Grubu CEO’su Şahap Çak katıldı. ŞENER: ULUSLARARASI ŞİRKET VE GLOBAL ŞİRKET FARKLI Oturumda ilk konuşmayı yapan TAV CEO’su Sani Şener, uluslararası şirket ve global şirket arasındaki farka dikkat çekti. Örnek olarak Ferrari’nin üretimini İtalya’da yaparak tüm dünyaya satış yapan ‘uluslararası’ bir şirket olduğunu belirten Şener, buna karşılık Toyota’nın global bir şirket olduğunu ifade etti. Şener; TAV’ın küresel olma sürecini halka arzla ve yatırımcı bazını genişleterek sağladıklarını ifade ederek; “Havalimanı işletme şirketlerimizi ve hizmet şirketlerimizi topladığımızda 76 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu şirketlerimizin hepsi otonom olarak yönetilir. Karar mekanizmalarında ise bazen otonomi otoriteye yani bize üstün geliyor, bazen de tam tersi oluyor. İhtilaf durumunda da devreye ben giriyorum” dedi.

Şener, global şirket olma yolunda şirketin bilgi sermayesinin de kritik önemde olduğunu, iş bilgilerini sürekli geliştirerek Avrupa’nın ilk 5 havalimanı işletmesi içinde yer almayı başardıklarını vurguladı. SMİTH: GLOBAL ŞİRKET YARATMAK ÇOCUK BÜYÜTMEK GİBİDİR UGG kurucusu Brian Smith, Avustralya’da herkeste olan UGG botların ABD’de hiçkimsede olmadığını fark edip numuneleri ABD’ye gönderdiklerini belirtti. İlk sene sadece 27 çift bot satabildiklerini belirten Smith, vazgeçmeden sanki bir çocuk büyütür gibi markayı büyüttüklerini söyledi. Smith; önemli olanın kararlı bir biçimde, doğru ürün ve hizmetle devam etmek olduğunu belirtti. TOPÇUOĞLU: GLOBAL MARKAMIZ AZ, GLOBAL YÖNETİCİMİZ ÇOK TBWA/Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu ise, Türkiye’nin belki global marka yaratamadığını ancak birçok global iş insanı yarattığını belirtti. Türk insanının hem doğuyu hem batıyı iyi anlayabildiğini bu yüzden de dünyanın birçok ülkesinde başarılı hikayeler yarattığnı anlattı. Topçuoğlu sözlerini; “Global marka olduktan sonra bunu yerel kültüre göre uyarlamazsanız olumsuz sonuçlar doğurur” şeklinde tamamladı.