FİNANS

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 18:47 | Son Güncelleme

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumunda, Türkiye’de ve dünyada internetin yarattığı yeni fırsatlar değerlendirildi; dijitalleşmenin gündelik hayatımız ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki etkileri konuşuldu.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

BURSA, (DHA) -Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumunda, Türkiye’de ve dünyada internetin yarattığı yeni fırsatlar değerlendirildi; dijitalleşmenin gündelik hayatımız ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki etkileri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ari Kesişoğlu, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil katıldı.

HER GÜN 2.7 MİLYAR KİŞİ FACEBOOK’A DOKUNUYOR

Ortadoğu-Türkiye Bölge Başkanı Ari Kesişoğlu, her gün 2.7 milyar kişinin Facebook’a dokunduğunu belirterek, “Kendi hayatımızın içinde, bilim kurgunun gerçek olduğuna şahit oluyoruz. Dijitalleşme konusunda önümüzdeki 10 yıl içinde bağlantı teknolojileri, artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik ve yapay zeka konularının öne çıkacak” dedi. 'Herkes bu platformların parçası oldukça, ticarette sınırlar kalkmaya başlıyor' diyen Ari Kesişoğlu, Kapalıçarşı’da İznikworks adlı bir dükkanın bu teknolojiler sayesinde satışlarının yüzde 90’ını dijital üzerinden gerçekleştiğini belirtti. 9-10 Nisan’da Türkiye’de ilk kez Developer Circles adlı bir programı gerçekleştireceklerini belirten Kesişoğlu, böylece Türkiye’de sadece kullanıcı değil geliştirmecilerin de sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

MALEZYA DİJİTALLEŞME İÇİN 800 MİLYON DOLAR AYIRDI

Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid ise, siyasi liderlerin daha fazla istihdam ve gelir yaratmak amacı taşıdıklarını ve dijitalleşmeye de bu açıdan baktıklarını dile getirdi. Malezya’da gündelik hayatta dijitalizasyonu gerçekleştirmek ve vatandaşlara verilen kamu hizmetini geliştirmek istediklerini söyleyen Hamid, hükümetin bu konuda birçok adım attığını söyledi. Bu konu için hükümetin 800 milyon dolar ayırdığını belirten Hamid, gelişmekte olan ülkelerin uzak köşelerinde kalan vatandaşlara kadar ulaşmanın, hükümetlerin önündeki önemli bir konu olduğunu ifade etti. Hamid, gelecek nesillerde eleştirel düşünceyi içselleştirmiş insanlar yetiştirmenin, topluma önemli kazançlar yaratacağını belirtti.

DİJİTALLEŞME GÜNDELİK HAYATIMIZA GİRMİŞ DURUMDA

Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis ise kendi hayatındaki bir günü anlatarak, uyandığı andan itibaren dijital dünyanın kendisine hava durumundan hangi ilaçları alacağına kadar kadar her türlü bilgiyi verdiğini söyledi ve gün boyunca hepimizin bir çok veri ürettiğini, bu verilerin de büyük öneme sahip olduğunu aktardı. Gelis, önümüzdeki 10 yıl içinde siber suçların çok artacağını belirterek, bu konuya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

E-TİCARET SINIRLARI ORTADAN KALDIRDI

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise, “E-ticaret hayatımıza internetle birlikte girdi. Dünya nüfusunun yarısı internete bağlı ve 30 yaşın altında. Demek ki dünya nüfusunun yarısı internetin olmadığı bir dünyayı görmemiş” görüşlerini aktaran Emirdağ, önümüzdeki yıllar içinde 50 milyardan fazla nesnenin internete bağlı hale geleceğini belirtti. E-ticaret sayesinde girişimciliğin önündeki engellerin kalktığını belirten Emirdağ, e-ticaretin sınırlarının da ortadan kaldırdığını söyledi. “E-ticaret sayesinde beklentilerimizin önündeki sınırlar da kalktı” diye konuşan Emirdağ, artık herkesin en üst kalite beklentisinde olduğunu aktardı.

ÇİN’İN KENDİ İNTERNETİ VAR

China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ise, Çin’de sekiz yüz milyon kişinin internete bağlı olduğunu ancak Facebook, Twitter ve Google’ın Çin’de bulunmadığını, bunların Çin versiyonlarının olduğunu belirtti. Ancak mobil hizmetler gibi konularda Çin’in çok öne geçtiğini ve artık batılı şirketlerin Çinli şirketleri taklit etmeye başlayacağını ifade etti. “Çin’de cep telefonunuz yoksa ve Alibaba ve Tencent kullanmıyorsanız var olamazsınız” diyen Rein, devletin de bu şirketleri desteklediğini çünkü bu uygulamaları kullananlara dair verilere gözetim için ihtiyaç duyduğunu belirtti. ABD’nin Huawei örneğinde olduğu gibi dijitalleşmeyi siyasileştirdiğini belirterek diğer ülkelere Huawei’yle çalışmamaları konusunda baskı yaptığını söyledi. Rein, “Şu anda dünyada iki internet gerçeği var. Bir tarafta Çin interneti, diğer tarafta diğer batılı ülkelerin interneti var. Herkesin bu konuda bir tercihte bulunması gerekecek” diye konuştu.

İŞLEMLERİN YÜZDE 81’İ MOBİLDEN

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ise hizmetlerinde mobili önceliğe aldıklarını, bugün işlemlerinin yüzde 81’inin mobilden gerçekleştiğini belirtti. Yüze yakın fintech’le ortak çalışma yaptıklarını söyleyen Binbaşgil, geleceğin şubesini de tasarladıklarını ifade etti. Geçen yıl zor bir yıl olsa da ‘veri yaşam merkezi’ne 250 milyon dolar harcadıklarını belirten Binbaşgil, bu yıl da bu alana 250 milyon dolarlık bütçe ayrdıklarını ifade etti. Binbaşgil, “Bankacılık hayatın içine entegre olmaya devam edecek” dedi ve tasarım konusunda beş ilkeleri olduğunu belirterek sade, hareketli, yenilikçi, insan odaklı ve güvenilir tasarım oluşturmak istediklerini ifade etti.

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteğiDiyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği
Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Avrupa'nın en yüksek barajından ekonomiye 'dev' katkı

Paralar hesaplara yatırıldı

Paralar hesaplara yatırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Uludağ Ekonomi Zirvesi Büyüme Dostu Bankacılık Paneli

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Diyarbakır'a 3 milyon Euro'ya kadar hibe ve proje desteği

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (2)

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatı tabana yaymak zorundayız

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Sürdürülebilirlik ve Amaçlı Şirketler’ Tartışıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi Mart'ta 9.0 puan yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.