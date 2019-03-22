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Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 'Yarına Yatırım' tartışıldı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yarına Yatırım’ oturumunda katılımcılar start up dünyasını ve girişimciliği konuştu.

BURSA, (DHA) - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Yarına Yatırım’ oturumunda katılımcılar start up dünyasını ve girişimciliği konuştu.
Insider CEO’su Hande Çilingir’in moderatörlüğünü yaptığı panele, Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, Global Girişimcilik Vakfı Kurucusu Derik Kim, BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, Scotty CEO’su Tarkan Anlar ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany katıldı.
ANLAR: BORÇ ALARAK TEK BAŞIMA STARTUP KURDUM
Scotty CEO’su Tarkan Anlar; “20 ay önce bir kafede arkadaşımdan 800 dolar borç olarak Scotty’yi kurdum. 20 ay içinde 50 milyon dolarlık bir ekonomi oluşturduk. Bugün 1000 kişilik bir ekibimiz var. Profesyonel çalışıyoruz ama amatör ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz” dedi.
WEST: BAŞARISIZLIĞI SOMUT ŞEKİLDE GÖSTERİYORUZ
Başarısızlık Müzesi Kurucusu Samuel West, Başarısızlık Müzesi’nde başarısızlıkla sonuçlanmış fikirleri, ürünleri sergilediklerini belirtti. West; “Başarısızlık bence birşeye para, emek, zaman yatırıp sonuç alamamaktır” dedi. West, Avrupa’da başarısızlığın maliyetinin çok yüksek olduğunu, Türkiye’nin bu konuda daha avantajlı bir durumda bulunduğunu ifade etti.
KİM: KORELİ START UP’LARI DÜNYAYA AÇIYORUZ
Global Girişimcilik Vakfı Kurucusu Derik Kim ise; “Kore’de birçok yatırım fırsatı ve gelişmiş bir start up ekosistemi var. Biz vakfımızla Koreli start up’ları dünyaya entegre etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
DOĞAN YALÇINDAĞ: ORTADOĞU’DA BÜYÜYORUZ
BluTV Kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ ise Blu TV’nin kuruluş sürecini anlattı. İnsanların internetten içerik tüketmesi üzerine bir strateji kurduklarını belirten Doğan Yalçındağ, “Özellikle Ortadoğu ülkelerinde önemli bir pazar payı yakaladık” dedi.
DOANY: TÜRK TELEKOM BİRÇOK START UP’I DESTEKLEDİ
Türk Telekom CEO’su Paul Doany ise; “Kendime ‘çalışan girişimci’ diyorum. 2006’da yeniden Türk Telekom’a çağrıldığımda birçok start up’ı destekledik” dedi. Yatırımcıların, deneyimi az olsa da güçlü bir fikre sahip olan girişimcileri, start up’ları desteklemesi gerektiğini belirtti.

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