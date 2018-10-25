Ulukartal Holding'den enflasyonla mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - Ulukartal Holding, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek verdiğini açıkladı.

Ulukartal Holding'den yapılan açıklamaya göre Ulukartal Holding iştiraki İntegral Yatırım Menkul Değerler, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" kapsamında müşterilerine uyguladığı kredi faiz oranını yüzde 10 indirdi.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal, ülke ekonomisinin kalkınma ivmesine hız katacak, milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek bu mücadeleyi desteklediklerini belirtti.

Kuruluşundan bugüne milli ekonomiye katkı hususunda gereken tüm hassasiyeti ve özveriyi düstur edinmiş Ulukartal Holding ve holding çatısı altındaki tüm şirketlerle enflasyonla mücadele programını desteklediklerini ifade eden Ulukartal, şunları kaydetti:

"İntegral Yatırım Menkul Değerler'in kullandıracağı kredi faizlerinde, yıl sonuna kadar geçerli yüzde 10 indirim ile müşterilerimizin, Borsa İstanbul'da kote olmuş halka açık şirketlere yatırım yapmalarına yardımcı olmayı arzu ediyoruz. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızı desteklemek suretiyle, ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur olarak gördüğümüz milli ekonomiye destek olmak istiyoruz. Faiz indirme kararımız, sektörümüzde öncü olma vizyonumuzun çok açık bir göstergesidir."

