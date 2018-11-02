FİNANS

Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı: - "Aile şirketlerinin başarılı olabilmesi için en önemli şeylerden biri likidite. Aile şirketleri, likidite sağlayabilmeli. Sabancı'nın en büyük iki şirketi halka açık" - TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü: - "Yeni nesillerin geçmiş nesillerden farkı, kendi becerilerini geliştirmek, toplumun saygısını kazanmak ve daha önemlisi yaptığı işle kendi değerleri arasında anlam ilişkisi aramasıdır"

İSTANBUL (AA) - Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, aile şirketlerinin başarılı olabilmesi için en önemli şeylerden birinin likidite olduğunu belirterek, "Aile şirketleri, likidite sağlayabilmeli. Sabancı'nın en büyük iki şirketi halka açık." dedi.

Aile İşletmeleri Derneği’nin (TAİDER) düzenlediği, 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi, bu yıl "Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme" temasıyla, Türkiye’nin önemli aile şirketlerinden pek çok konuşmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. nesil üyesi Ali Sabancı, zirvenin açılışında gerçekleştirdiği "Nesilden Nesile Girişimcilik" başlıklı konuşmada, aile işletmeleri için geliştirilen sistemle artık bütün yönetim kurulu üyelerinin değerlendirildiğini anlattı.

Bir süre sonra aile şirketlerinin çok ortaklı şirketlere dönüştüğünün altını çizen Sabancı, işin yatırımcılar için sürdürülebilir şekilde değer yaratıyor olması gerektiğini vurguladı. Sabancı, "Aile şirketlerinin başarılı olabilmesi için en önemli şeylerden biri likidite. Aile şirketleri, likidite sağlayabilmeli. Sabancı'nın en büyük iki şirketi halka açık." dedi.

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- "Müstakil bireyler yetiştirelim"

Ali Sabancı, aile fertlerinin icracı bir görevde olmak zorunda olmadığını belirterek, aile bireylerinden çalışma arzusu olmayanların farklı noktalarda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Aile bireylerinin şirkette hissedar olduğunu, şirkette çalışma zorunluluğu olmadığına anlatan Sabancı, "Müstakil bireyler yetiştirelim. Kendi ayakları üzerinde durabilen, ne istediğini bilen, bir yerlerde iş yapabilen insan, müstakil bireydir." ifadesini kullandı.

Sabancı, ABD'deki eğitiminin ardından Akbank şubesinde çalıştığını belirterek, Türkiye'yi daha iyi tanımak açısından Akbank tecrübesinden çok şey öğrendiğini ifade etti. Aile şirketlerinde bir aile anayasası kurulması gerektiğinin altını çizen Sabancı, "Ama aile anayasası kuracaksanız, istisnasız kurallarını uygulayın. Kurallar herkese eşit uygulamak lazım." dedi.

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- "Yeni nesilleri anlamak, insanın doğasını anlamaktan geçiyor"

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü de amaçlarının ekonomik işletmelere, paydaşlarına değer yaratan ve huzur veren işletmeler olmaları için yol göstermek olduğunu belirterek, TAİDER'in İSO 500'den 43 aile şirketi olmak üzere toplam 563 üyeye ulaştığını bildirdi.

Zirvede, aile ve işletmeler arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı ve sürdürülebileceği sorusuna cevap aranacağını belirten Öğücü, "Şu gerçeği hepimiz anlamak zorundayız. Son yüzyılda yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlarını temin etmek için çaba harcıyordu. Bugün dünyamızda bazı bölgeler dışında insanın temel ihtiyacı olan beslenme, barınma ve güvenlik ihtiyacı görece azalmıştır. İnsanların artık sevmeye, sevilmeye, ait olmaya ve değerli hissetmeye ihtiyacı var. Yeni nesilleri anlamak, insanın doğasını anlamaktan geçiyor. Yeni nesillerin geçmiş nesillerden farkı, kendi becerilerini geliştirmek, toplumun saygısını kazanmak ve daha önemlisi yaptığı işle kendi değerleri arasında anlam ilişkisi aramasıdır." diye konuştu.

TAİDER Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Günseli Ünlütürk ise aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesi ve kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan işletmelerin teşvik edilmesi amacıyla 2016 yılında Kuzey Yıldızı Projesi'ni başlattıklarını bildirdi.

Çıkış noktalarının, paydaşı oldukları Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı tarafından geliştirilen Polaris Projesi olduğunu belirten Ünlütürk, "Bu proje, dernek olarak kabul ettiğimiz 'TAİDER Sürdürülebilirlik Andı' doğrultusunda ilerliyor. Andımızda içinde yaşadığımız toplum için, çalışanlarımız için, çevre için ve gelecek nesiller için sürdürülebilirliği yaratmak, korumak ve bu yolculuğun devamlı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaya söz veriyor, tüm aile işletmelerini, çocukları ve onların çocukları için sorumluluk almaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

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- Kuzey Yıldızı Ödülleri sahiplerini buldu

Zirvede, TAİDER tarafından aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi” kapsamında verilen Kuzey Yıldızı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde, Cam Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler kategorisinde de Pagmat Pamuk Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ödüle layık görüldü. Jüri Özel Ödülü’nü ise İpeker Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ kazandı.

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Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

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