Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği yayımlandı

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdam, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sözleşmeli Personel Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurumun asli ve sürekli hizmetleri idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen asli personel eliyle yürütülecek.

Ayrıca kurumda, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde ise, tam zamanlı, yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle yabancı uyruklu geçici personel istihdam edilebilecek.

Bu kapsamda işe alınacak personel sayısı, asli personel toplam pozisyon sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek.

