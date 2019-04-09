"Ulusal Fındık Çalıştayı" sektör temsilcilerini umutlandırdı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da, fındıkta yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek "Ulusal Fındık Çalıştayı" ihracatçıları ve sektör temsilcilerini ümitlendirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisince 11-12 Nisan'da düzenlenecek çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri başta olmak üzere, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), üniversite, ticaret borsaları ve ziraat odalarının temsilcileri, ziraat mühendisleri, çiftçiler, sanayici ve ihracatçılar katılacak.

"Fındıkta verim ve kalitenin artırılması", "depolama ve muhafaza", "sanayi, ticaret ve tüketim", "mevzuat ve desteklemeler" gibi konuların ele alınacağı çalıştayda, konunun uzmanları görüş ve önerilerini dile getirecek.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalıştayı sektörün uzun yıllardan beri beklediğini belirtti.

Fındıkta bir türlü çözülemeyen meselelerin bu çalıştayda çözüme kavuşturulacağına inandıklarını dile getiren Bayraktar, "Çalıştayda sektör paydaşlarının rıza gösterdiği ve uygun gördüğü sonuçlar inşallah uygulanır. Çalıştaydan oldukça umutluyuz." dedi.