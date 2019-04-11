Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıktan ülke ekonomisine 2-3 milyar dolar ihracat getirisi sağlandığını belirterek, "Fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız." dedi.

TMO tarafından düzenlenen "Ulusal Fındık Çalıştayı" Ordu'da sektörün önde gelen kurum, sanayi ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Boztepe'deki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta yol haritasının belirleneceği çalıştayın sektöre hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İlki düzenlenen çalıştayın, fındığın üretim döneminin yeni başladığı, üreticinin yeni bir ümitle sezona baktığı ve bahçesine bakım yaptığı bir dönemde düzenlediğini anlatan Güldal, bundan sonra her yıl nisan ayında fındığı bir kere konuşmak istediklerini, bu konuda da öngörü ve beklentilerinin olduğunu söyledi.

Güldal, fındığın özellikle hasat döneminden itibaren konuşulmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fiyatı kaç lira, kim alacak, TMO alacak mı, almayacak mı, alırsa da kaça alacak, piyasa nasıl şekillenecek, rekolte nasıl olacak? Kamuoyunun gündemini gün, hatta aylarca bunlar meşgul ediyor. Fındık sadece fiyatının ve pazarının konuşulacağı ürün değildir. Aksi takdirde çok büyük haksızlık ederiz. Fındık ülkeye katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyar dolar bir ihracat getirisi vardır. Fındık Türkiye'deki tarımsal ürünler içerisinde en baştaki yüz akımız, en değerli ürünümüzdür."