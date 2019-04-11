FİNANS

Ulusal Fındık Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "Fındık ülkeye katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyar dolar bir ihracat getirisi vardır. Fındık, Türkiye'deki tarımsal ürünler içerisinde en baştaki yüz akımız, en değerli ürünümüzdür" - "Fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındıktan ülke ekonomisine 2-3 milyar dolar ihracat getirisi sağlandığını belirterek, "Fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız." dedi.

TMO tarafından düzenlenen "Ulusal Fındık Çalıştayı" Ordu'da sektörün önde gelen kurum, sanayi ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Boztepe'deki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan TMO Genel Müdürü Güldal, fındıkta yol haritasının belirleneceği çalıştayın sektöre hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İlki düzenlenen çalıştayın, fındığın üretim döneminin yeni başladığı, üreticinin yeni bir ümitle sezona baktığı ve bahçesine bakım yaptığı bir dönemde düzenlediğini anlatan Güldal, bundan sonra her yıl nisan ayında fındığı bir kere konuşmak istediklerini, bu konuda da öngörü ve beklentilerinin olduğunu söyledi.

Güldal, fındığın özellikle hasat döneminden itibaren konuşulmaya başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fiyatı kaç lira, kim alacak, TMO alacak mı, almayacak mı, alırsa da kaça alacak, piyasa nasıl şekillenecek, rekolte nasıl olacak? Kamuoyunun gündemini gün, hatta aylarca bunlar meşgul ediyor. Fındık sadece fiyatının ve pazarının konuşulacağı ürün değildir. Aksi takdirde çok büyük haksızlık ederiz. Fındık ülkeye katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyar dolar bir ihracat getirisi vardır. Fındık Türkiye'deki tarımsal ürünler içerisinde en baştaki yüz akımız, en değerli ürünümüzdür."

- "Karadeniz topraklarının bekçisi"

Böylesine önemli bir ürünü konuşmalarının doğal olduğunu vurgulayan Güldal, "Fındık Karadeniz Bölgesi için çok önemlidir. Çünkü Karadeniz topraklarının bekçisi, sigortası fındık ürünüdür. Bu toprakları koruyan bitki fındıktır. Fındık altındaki toprağı da korur, üstündeki üreticiyi ve yetiştiricisini de korur." ifadelerini kullandı.

Güldal, çalıştayın fındığın her türlü sorununun konuşulacağı bir platform olacağına inandığını belirterek, "Fındıkta verim ve kalitenin artırılması", "Depolama ve muhafaza", "Sanayi, ihracat, ticaret ve tüketim" ile "Mevzuat ve desteklemeler" başlıkları altında toplantıda 4 çalışma grubunun stratejileri ele alıcağını söyledi.

Çalışma gruplarında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yöneticileri ve uzmanlarının olduğunu aktaran Güldal, bunun yanı sıra diğer kamu kurumu temsilcileri, enstitülerin uzmanları, akademisyenler, ziraat odalarının, ticaret borsalarının yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve çiftçilerin de çalıştaya katılacağını kaydetti.

- "Stoklarımızı ay sonuna kadar sunmuş olacağız"

Güldal, 2018 yılında TMO'nun fındık alımına da değinerek, "14 ile 14,5 liradan piyasaya girerek alım yapmaya başlamıştık. Fiyatı düşmeye başlayan fındık yükselmeye başladı. Nihayetinde üreticilerin elindeki büyük ölçüde fındık pazara sunulmuş oldu. Sonuçta bizim elimizde geçmiş yıldan, 2016 ve 2017 yılından kalan bir fındık stoğumuz da vardı. Onu da üreticileri düşünerek sabır gösterdik ve piyasaya arz etmedik. 3 Nisan itibariyle de bilindiği üzere piyasa sunmaya başladık. Çok önemli talepler geliyor. Ümit ediyorum, fındıkta nisan ayının sonuna kadar stoklarımızı piyasaya sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl kendilerine verilen görevlerden bir diğerinin ise FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındığın arz edilmesi olduğunu ifade eden Güldal, "Bunu da yerine getirdik. Bildiğim kadarıyla yarısından çoğunu FİSKOBİRLİK teminatını vererek aldı. Geri kalanı da en kısa zamanda tamamlanacak." dedi.

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Ahmet Güldal ordu Toprak Mahsulleri Ofisi Ulusal Fındık Çalıştayı

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