FİNANS

"Ulusal pazar odaklı satışlar ivme kazanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün: - "ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin olarak, "ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir." ifadesini kullandı

Yenigün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılının son 2 ayında uygulanan ÖTV ve KDV indirimi teşviklerinin 2018 yılına damgasını vurduğunu belirterek, sektöre derin bir nefes aldıran bu çok pozitif atılımın, otomotiv sanayisine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdiğini vurguladı.

Alınan bu isabetli kararların, 2019 yılının ilk 3 ayında da uygulamada kalacak olmasından da büyük mutluluk duyduklarını bildiren Yenigün, "ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Zamanda yolculuk yaptılarZamanda yolculuk yaptılar
THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladıTHY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomotiv ÖTV ve KDV indirimi

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Bugünden itibaren başladı! Yeni yılda hayatımızda neler değişecek?

Bugünden itibaren başladı! Yeni yılda hayatımızda neler değişecek?

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Araç sahiplerine müjdeli haber: Yılbaşında zam yok!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

THY'nin 5 seferinde yolcular yeni yılı iki kere kutladı

Kayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelir

Kayısı çekirdeğinin kabuğundan yıllık 12 milyon lira gelir

Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Cilvegözü’nden bir yılda 52 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Turp, üreticinin yüzünü güldürdü

Turp, üreticinin yüzünü güldürdü

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İmar barışı başvuruları uzatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.