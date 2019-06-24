Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, sigortacılık sektörünün altyapısı bakımından Türkiye'de son 20 yılda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu söyledi.

Sigorta ve aktüerya sektörünün sorunlarının değerlendirileceği "4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi", Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ev sahipliğinde başladı.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, kongrenin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de sigortacılığın en az 150 yıllık geçmişi bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'de sigortacılık sektörünün alt yapısı bakımından son 20 yılda yaşanan gelişmeler önemli." dedi.

Genç, sigortacılık ve aktüerya mesleği açısından 2000'li yıllarda yapılanlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde tam 13 yıldır var olmayan Sigortacılık Kanunu çıktı. Daha önceki kanunda yer alan önemli maddeler 1995'te, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 13 yıldır dayanağı olmayan bir kanun vardı. 2007'de yeni Sigortacılık Kanunu çıktığında çok eski tarihlerde kurulmuş sigorta şirketlerinin ne kendilerinde ne de Hazine'de ruhsatları vardı. 2007'den sonra hepsine ruhsat verildi. Yeni Sigorta Kanunu bu anlamda milat olarak kabul edilebilir."