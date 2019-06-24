FİNANS

"Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi"

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç: - "Türkiye'de sigortacılık sektörü altyapısı bakımından son 20 yılda yaşanan gelişmeler önemli" - "2007'de yeni Sigortacılık Kanunu çıktığında çok eski tarihlerde kurulmuş sigorta şirketlerinin ne kendilerinde ne de Hazine'de ruhsatları vardı. 2007'den sonra hepsine ruhsat verildi. Yeni sigorta kanunu bu anlamda milat olarak kabul edilebilir"

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, sigortacılık sektörünün altyapısı bakımından Türkiye'de son 20 yılda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu söyledi.

Sigorta ve aktüerya sektörünün sorunlarının değerlendirileceği "4. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi", Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) ev sahipliğinde başladı.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç, kongrenin açılışındaki konuşmasında, Türkiye'de sigortacılığın en az 150 yıllık geçmişi bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye'de sigortacılık sektörünün alt yapısı bakımından son 20 yılda yaşanan gelişmeler önemli." dedi.

Genç, sigortacılık ve aktüerya mesleği açısından 2000'li yıllarda yapılanlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde tam 13 yıldır var olmayan Sigortacılık Kanunu çıktı. Daha önceki kanunda yer alan önemli maddeler 1995'te, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 13 yıldır dayanağı olmayan bir kanun vardı. 2007'de yeni Sigortacılık Kanunu çıktığında çok eski tarihlerde kurulmuş sigorta şirketlerinin ne kendilerinde ne de Hazine'de ruhsatları vardı. 2007'den sonra hepsine ruhsat verildi. Yeni Sigorta Kanunu bu anlamda milat olarak kabul edilebilir."

Aktüerlik mesleği adına 2008'de çıkartılan yönetmeliğin en kapsamlı düzenleme olduğunu anlatan Genç, böylece mesleğin çerçevesinin çizildiğini, uluslararası standartlara sahip sınav uygulaması getirildiğini ve bu sınavlar olmadan kimseye aktüerlik unvanı verilmediğini aktardı.

- "Sektörün ihtiyaçları önceliklerimiz arasında"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de sigortacılık sektörünün finansal piyasaları yönlendiren önemli bir alan olduğunu belirterek, son 25 yılda devletin teşvikleriyle sektöre verilen önemin arttığını söyledi.

Kök, aktüerya bilimine ilişkin ODTÜ'de eğitim programları bulunduğuna değinerek, "Hızlı bir ivmeyle büyüyen sigortacılık sektörünün eğitim ve araştırma ihtiyaçlarına cevap vermek ve destek olmak üniversitemizin öncelikleri arasındadır." diye konuştu.

Yarın sona erecek kongrede finans sektöründe yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Kongre kapsamında çeşitli sunumlar yapılacak. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik poster yarışması düzenlenerek genç yeteneklerin de kongreye katkıda bulunmaları sağlanacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

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