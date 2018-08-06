"Ulusal Süt Konseyi inandırıcılığını kaybetti"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Üretici için tavsiye niteliğindeki 1,70 liralık çiğ süt fiyatına Merkez Bankasının müdahale ettiğini iddia ederek 1,60 liraya çekmeye çalışan Ulusal Süt Konseyi (USK) inandırıcılığını kaybetmiştir. USK'de belirlenen, üzerinde anlaşılan fiyat açıklanmalı ve herkes o fiyata uymalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hayvancılığın, ağırlıklı olarak sınırlı gelir elde eden küçük işletmelerde yapıldığını, bu işletmelerin yaşamasının sektör açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bu çerçeveden bakıldığında, çiğ süt fiyatlarının sürdürülebilir üretimi desteklemesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'de USK'nin çiğ süt tavsiye fiyatını belirlediğini hatırlattı.

Bayraktar, USK'nin 27 Temmuz 2018'de yaptığı toplantı sonrası, soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatının yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için litre başına 1,70 lira olarak belirlenmesine rağmen, USK yetkililerince "Merkez Bankasının fiyata müdahale ettiği" öne sürülerek üretici fiyatlarının düşürülmeye çalışıldığını savundu.