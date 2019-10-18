Teknoloji bağımlılığının yeni tabirlerle ifade edileceğini belirten Koç, "Fomo, insanların sosyal medyada paylaşım yapamadıklarında kendilerini kötü hissetme probleminde, nomofobia ise insanların yanında telefon olmadığında hissettiklerini ifade eden durumlarda kullanılıyor. Biz bunları Türkçeleştireceğiz, teknoloji bağımlılığı yeni tabirlerle ifade edilecek. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz." diye konuştu.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'26) Bütünleşik Etkinliği" Antalya'da bir otelde yapıldı.

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Teknoloji bağımlılığı yeni tabirlerle ifade edilecek. Kamu kurumlarının kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarına başladık. Bu bizim Yapay Zeka Stratejimizin temel taşı olacak." dedi.

Koç, gelişen teknolojileri takip etmenin yeterli olmadığını vurgulayarak, onların yerli ve milli imkanlarla üretilip geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun için bakış açısının değiştirilerek, sahada etkin rol alınması gerektiğine dikkati çeken Koç, "Ofis olarak, hayatın her aşamasında dijitalleşmeyi sağlamak adına kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Milli Teknoloji Hamlesi veri odaklı şekillenecek"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin insanı merkeze alarak, ekonomik ve sosyal refahın yanında güvenliğe de önem veren bir anlayışa sahip olduğunu anlatan Koç, bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi'nin 20. yüzyılın en kıymetli değeri olan veri odaklı bir yaklaşımla şekilleneceğini dile getirdi.

Koç, bugün gücün belirleyicisinin sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olduğunun altını çizerek, dijital çağda sadece veri değil veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Verinin değere dönüşmesinin ancak yerli ve milli bir anlayışla mümkün olacağını anlatan Koç, "Türkiye'nin her karış toprağı bizim canımız pahasına bir değere sahipse, her bayt verimizi de aynı bu gözle bakmaktayız ve korumalıyız. Verilerimizin kendi sınırlarımız içinde korunması büyük önem arz etmekte." değerlendirmesinde bulundu.