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"Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarına başladık"

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Kamu kurumlarının kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarına başladık. Bu bizim Yapay Zeka Stratejimizin temel taşı olacak"

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Teknoloji bağımlılığı yeni tabirlerle ifade edilecek. Kamu kurumlarının kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarına başladık. Bu bizim Yapay Zeka Stratejimizin temel taşı olacak." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'26) Bütünleşik Etkinliği" Antalya'da bir otelde yapıldı.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Teknoloji bağımlılığının yeni tabirlerle ifade edileceğini belirten Koç, "Fomo, insanların sosyal medyada paylaşım yapamadıklarında kendilerini kötü hissetme probleminde, nomofobia ise insanların yanında telefon olmadığında hissettiklerini ifade eden durumlarda kullanılıyor. Biz bunları Türkçeleştireceğiz, teknoloji bağımlılığı yeni tabirlerle ifade edilecek. Bu iki konuya artık teknoloji bağımlılığı demek yerine sorun odaklı bakıp sorunu çözmeye yöneleceğiz." diye konuştu.

Koç, gelişen teknolojileri takip etmenin yeterli olmadığını vurgulayarak, onların yerli ve milli imkanlarla üretilip geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun için bakış açısının değiştirilerek, sahada etkin rol alınması gerektiğine dikkati çeken Koç, "Ofis olarak, hayatın her aşamasında dijitalleşmeyi sağlamak adına kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme öncülük ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Milli Teknoloji Hamlesi veri odaklı şekillenecek"

Milli Teknoloji Hamlesi'nin insanı merkeze alarak, ekonomik ve sosyal refahın yanında güvenliğe de önem veren bir anlayışa sahip olduğunu anlatan Koç, bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi'nin 20. yüzyılın en kıymetli değeri olan veri odaklı bir yaklaşımla şekilleneceğini dile getirdi.

Koç, bugün gücün belirleyicisinin sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olduğunun altını çizerek, dijital çağda sadece veri değil veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Verinin değere dönüşmesinin ancak yerli ve milli bir anlayışla mümkün olacağını anlatan Koç, "Türkiye'nin her karış toprağı bizim canımız pahasına bir değere sahipse, her bayt verimizi de aynı bu gözle bakmaktayız ve korumalıyız. Verilerimizin kendi sınırlarımız içinde korunması büyük önem arz etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

- "Verilerin korunması çalışması devam ediyor"

Koç, verilerin korunması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, dijital dönüşümden hedeflenenlerin gerçekleşmesi için kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu kurumlarının tüm uygulama ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımların yer alacağı bir çalışma yaptıklarını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarının kullandıkları verilere ilişkin standart ve tanımların yer alacağı Ulusal Veri Sözlüğü çalışmalarına başladık. Bu bizim Yapay Zeka Stratejimizin temel taşı olacak. Kamunun sahip olduğu verinin yapay zeka katmanlarıyla işlenip yorumlanabilmesi amacıyla tüm kurumların ortak bir veri sözlüğünden hareketle veri üretir olması lazım. Artık veri sözlüğünü oluşturarak Türkiye'nin bir veri standardına sahip olmasını sağlamak gerekiyor. Nasıl bir canlı susuz yaşayamazsa, yapay zekada verisiz bir anlam ifade etmiyor. Ofis olarak, Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi hazırlamaktayız. Stratejimiz ülkemizdeki mevcut durum ortaya konularak, Türkiye'yi bu alanda daha ileri seviyelere çıkmasını sağlayacağız."

Koç, bütün kurumlara seslenerek, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş ürünleri kullanmalarını da istedi.

- "Dijitalleşmede tüm paydaşlar eş güdümlü çalışmalı"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Nitelikli strateji belgeleri ile dokümanların oluşturulması ve sektör beklentilerinin karşılanmasına yönelik tedbirler aldıklarını aktaran Aktepe, "Sürdürdüğümüz etkinliklerimiz ve ürettiğimiz bilgilendirme ve strateji dokümanlarında odaklarımız yerli, milli ve özgün üretim oranının hızla yükseltilmesi, ülkedeki kamu, özel ve akademik girişimlerin koordinasyon ve eş güdümünün sağlanması, dijital dönüşüm alanında yeni endüstri kriterlerine uygun nitelikli insan kaynağı yetişmesi, siber güvenlik ekosisteminin oluşturulması, evrensel nitelik ve boyutlarda ulusal standartlar geliştirilmesi alanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmede üst sıralarda yer almak için tüm paydaşların bir saatin parçaları gibi birbiriyle eş güdümlü çalışması gerektiğini vurgulayan Aktepe, kendilerinin bu süreçte ortak akıl platformları yaratmak için hazır olduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Türkiye Bilişim Derneği

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